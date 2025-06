Dvouletý zkušební režim. Boston otestuje, co v Lohreim opravdu má

Boston Bruins udělali další krok ve skládání své sestavy pro příští sezonu. Klub si pojistil jednoho ze svých nejzajímavějších mladých obránců, když Mason Lohrei podepsal nový dvouletý kontrakt. Ten mu vynese celkem 6,4 milionu dolarů, tedy 3,2 milionu ročně.

Lohrei se tak vyhne statusu chráněného volného hráče, který by na něj čekal 1. července. Pro hráče i klub jde o pragmatickou dohodu. Bruins získali krátkodobý závazek za přijatelnou cenu, zatímco čtyřiadvacetiletý obránce dostane prostor dokázat, že může být stabilní součástí elitní čtyřky.

Američan z Louisiany zažil svůj první plný ročník v NHL, ve kterém odehrál 77 utkání, nasbíral 33 bodů (5+28) a průměrně trávil na ledě téměř 20 minut za zápas. V týmu dominoval mezi obránci v produktivitě, byl druhý nejlepší v bodování přesilových her, ale zároveň skončil s nejhorším +/- v celé soutěži (-43). Částečně to lze přičíst i slabšímu brankářskému výkonu, přesto to ukazuje, že defenzivně má ještě co dohánět.

Přes svůj výškový parametr 196 centimetrů není Lohrei typem tvrdého beka, za celou sezonu rozdal jen 25 hitů. Boston doufá, že v příštím ročníku bude možné jeho roli trochu upravit a dát mu prostor rozvíjet ofenzivní instinkt ještě o něco více. S návratem zkušenějších kolegů by na něj nemuselo padat tolik těžkých defenzivních minut.

Pro Boston je výhodou, že Lohreiho nová smlouva neskončí jeho kontrolu ze strany klubu – po jejím vypršení bude stále chráněným volným hráčem. Zároveň si tím klub kupuje čas, než se definitivně rozhodne, zda z něj udělá stabilní stavební kámen defenzivy.

Lohrei se tak jako jeden z mála zařadil mezi povedené příklady draftové strategie Bruins. Klub ho vybral ve druhém kole draftu 2020, v roce 2023 debutoval v NHL a nyní dostává důvěru ve formě nového kontraktu.

Boston má aktuálně k dispozici více než 23 milionů dolarů v platovém prostoru a na stole další smlouvy, mimo jiné pro útočníka Morgana Geekieho, který po průlomové sezoně čeká na nový kontrakt. Bruins mají rovněž několik volných míst na soupisce, takže lze očekávat další aktivitu.

