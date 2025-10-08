Dvougólový Nečas? Pro mě kanonýr, říká trenér Colorada a kvituje Čechovu proměnu

8. října 15:15Tomáš Zatloukal
Prudká a přesná jako laser. Taková je rána, kterou umí ze zápěstí vyslat Martin Nečas, jeden z nejlepších českých hokejistů současnosti. Jenže ji po jarním příchodu do kádru Avs kolikrát v nadějných situacích po hříchu nevyužil, jako přehnaně uctivý študák dával přednost veleváženým kapacitám, v čele s Nathanem MacKinnonem, a ještě jim puk posunul. Svůj přístup teď mění a kouč Jared Bednar to kvituje. Výsledek se totiž dostavil okamžitě, Nečas odstartoval novou sezonu dvěma krásnými trefami.
„Už od přípravných zápasů to všechno pere na bránu.“
Toť nadšená Bednarova reakce, když se ho po vítězství 4:1 nad LA Kings ptali na rychlíka s osmaosmdesátkou na dresu. Moc se mu zamlouvá, že už ostýchavě nevrací puk superhvězdám, rozuměj MacKinnovi s Calem Makarem, ale bez skrupulí pálí.
Ze znamenitých pozic, které Nečasovi (nejen) obě esa chystají.
Dvě názorné ukázky?
Byl to Nečas, koho našel MacKinnon zkraje druhé třetiny zcela volného na pravém kruhu. Dříve by se mistr světa z Prahy (2024) snad ještě ohlédl kolem, jestli by neměl někomu černý kus gumy vrátit.
Nathan MacKinnon uses his speed to set up Necas and take over as the Avalanche’s All-Time leader in points ???? ???? #GoAvsGo
— Drew Livingstone (@ProducerDrew_) October 8, 2025
pic.twitter.com/PClcusSYWz
Hlavně krátce po přestupu z Caroliny na něm byl respekt znát, především z MacKinnona. U Canes nebyl na taková jména zvyklý, navíc má fenomenální Kanaďan pověst borce s vysokými nároky - na sebe i kumpány.
Bylo pochopitelné, že se "Neči" snažil vyvarovat nějakému nedorozumění. A tak mu uhýbal z cesty, vracel pasy... Až to mělo někdy opačný efekt, než zamýšlel.
Tentokrát ovšem sledoval jen a jen gólmana Darcyho Kuempera. Podíval se, jak se hýbe, zamířil a dokonale našel růžek nad lapačkou. O mnoho lépe to k bližší spojnici trefit už nešlo...
A byl to Nečas, komu v závěrečném dějství mazácky prostrčil puk opět na pravý kruh Makar. A bývalá opora brněnské Komety opět uspěla proti letošnímu finalistovi hlasování o Vezinově trofeji.
Kuempera, respektovaného machra, který stále ještě relativně nedávno pomohl právě Lavinám ke Stanley Cupu, jemným naznačením patrně přesvědčil, že bude střílet na to samé místo... A místo toho vymetl zase druhou šibenici! Nad vyrážečkou!
Talk about picking your corner ????????
— ESPN (@espn) October 8, 2025
Marty Necas has his SECOND of the night ???? pic.twitter.com/EziW6gVfHf
Nečas ani v tomto případě nespekuloval, komu poslat nahrávku, zbytečnou... V tutové šanci volil správné řešení. Bez váhání, suverénně.
Jaká proměna!
„Já v něm vidím střelce. V minulém ročníku ale tu a tam podřizoval ostatním, přenechával jim kotouč, když nemusel. Myslím si, že v tomhle ohledu potřebuje najít ten správný balanc. Poznat, kdy vypálit,“ míní Bednar.
Nečas tomu přijde na kloub, je na správné cestě. Pochvaluje si, že mohl s mančaftem absolvovat přípravný kemp, přišlo mu to očividně k duhu.
A tak po úvodní noci základní části vládně střelcům NHL. Význam to má na první dobrou spíše banální, ale podívaná je to pěkná.
Navíc Nečasovi obě trefy rozhodně do dalších mačů pomohou. Prospějí sebedůvěře. Zbaví nervozity. Obojí je pro žďárského odchovance užitečné, i s ohledem na to, že mu v této sezoně nejde jen o týmový úspěch a osobní cíle, ale také hraje o budoucnost.
Čeká na nový kontrakt. Cenovku si při čerstvém triumfu jedině vylepšil. A fanoušci volají: Podepište ho. Hned!
