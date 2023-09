Dvorak vynechá začátek sezony. Po operaci stále není připraven

Montreal Canadiens vstoupí do nové sezony bez jednoho ze svých nejlépe placených útočníků. Christian Dvorak totiž stále není připraven na zápasové zatížení. Podle generálního manažera Kenta Hughese se jeho návrat dá očekávat až někdy v listopadu.

Kromě tréninkového kempu zmešká Dvorak i zhruba měsíc základní části. Vyplývá to z vyjádření GM Montrealu, jenž nechce návrat svého hráče uspěchat na doporučení lékaře i kvůli hrozbě znovuobnovení zdravotních problémů.

Sedmadvacetiletý Dvorak se zranil během zápasu 7. března a o týden později absolvoval operaci kolene. Původně se počítalo s tím, že by měl americký útočník stihnout závěr přípravného kempu, v nejhorším případě pak být k dispozici na začátku nové sezony. Léčba ale neprobíhá tak rychle, jak se předpokládalo.

„Myslím, že chirurg chce brát tento případ velmi obezřetně a jen se ujistit, že nebudeme pospíchat a (Dvorak) bude na tisíc procent připravený,“ uvedl Hughes. „Pokud se bude muset pak čekat zápas či dva, nebo týden, nebo i déle, aby se doktor ujistil, že je připraven se natrvalo vrátit, uděláme to.“

„Nechceme si znovu projít tím, kdy se hokejista vrátí a znovu zraní. To pak má i psychický dopad na daného hráče,“ dodal s tím, že se Dvorak vrátí do kolotoče zápasů až ve chvíli, kdy to lékař, jenž ho operoval, uzná za vhodné. Dříve než v listopadu k tomu nedojde a pak bude Dvorakův stav vyhodnocován na denní bázi.

Dvorak uzavřel v srpnu 2018 ještě v dresu Arizony štědrý šestiletý kontrakt v celkové hodnotě 26,7 milionu dolarů, což dělá průměrný roční plat ve výši 4,45 milionu. Před sezonou 2021/22 byl vyměněn do Montrealu, kde v 56 zápasech zapsal slušnou bilanci 11+22. V uplynulé sezoně před svým zraněním pak stihl 64 zápasů, ve kterých dal 10 branek a přidal 18 asistencí.

