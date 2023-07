Dvořák se představuje v Los Angeles. Na draft přitom ani nejel

Mnoho hráčů, kteří byli vybráni na začátku draftu, se poprvé setká se svým novým klubem přímo na draftu. Český obránce Jakub Dvořák tuto osobní zkušenost na draftu neměl, se svou novou organizací se poprvé seznámil až na kempu.

„Před draftem jsme s mými agenty bavili o tom, že bychom mohli přijet, ale řekli jsme si, že bude lepší zůstat doma a být s rodinou,“ řekl Dvořák. „Když jedete z Evropy do USA, je to vždycky dlouhý let, takže s jet lagem a vším ostatním to pro nás není jednoduché. Byl jsem se svou rodinou a měl jsem možnost sdílet tento okamžik s nimi, byl to úžasný den a nikdy na něj nezapomenu.“

Dvořák tak poprvé okusil LA a organizaci Kings až nedávno, jelikož se zúčastnil tradičního vývojového kempu pro mladé hokejisty.

„Bylo skvělé všechny vidět. Byla to skvělá zkušenost,“ usmíval se.

Jak ho v Kalifornii vnímají? Urostlý, vysoký a pohyblivý hokejista s dobrými bruslařskými schopnostmi, které na hráče jeho velikosti vynikají. Kings nedraftovali Dvořáka proto, aby se stal ofenzivní superhvězdou nebo hlavním producentem bodů. Je to borec, který poskytuje hlavně spolehlivou hru dozadu.

„Kings draftovali velkého hráče, snažím se být co nejzodpovědnější,“ řekl o sobě. „Jsem spíše specializovaný na defenzivu, ale to neznamená, že se nesnažím mít co největší ofenzivní přínos.“

Další pozitivum? V Los Angeles si pochvalují Dvořákovu úroveň angličtiny a komunikační schopnosti obecně. Ne každý osmnáctiletý kluk přicházející z Evropy má tak vysokou úroveň komunikace, což pomáhá k lepšímu začlenění se.

„Jsme stále v té fázi, kdy kluky jen tak lehce pozorujeme, ale Jakub mluví velmi dobře anglicky, navíc je velmi otevřený učení,“ dodal Sean O'Donnell, jeden z trenérů na kempu. „Jsme nadšeni, že ho máme.“

Share on Google+