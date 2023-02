Dvě mouchy jednou ranou! Rangers oživili Panarina

Rangers před play off chtěli výraznou posilu. Tak nějak bylo všem jasné, že to bude Patrick Kane. Zájem byl oboustranný, byla to otázka času. Nakonec se ale organizace z Manhattanu vydala jiným směrem. A zatím to vypadá, že díky příchodu Vladimira Tarasenka sfoukla dvě mouchy jednou ranou.

Ptáte se jak? Pro někoho to možná bude obyčejná odpověď, ale jde o lidský faktor. Tarasenko je totiž velký kamarád s Artěmijem Panarinem. A jak historie napovídá, když mají ruští hráči kamaráda po boku, jde jim to líp.

Náznak povedené spolupráce naznačil již první zápas po Tarasenkově příchodu. Posila ze St. Louis se prosadila hned po první střele. Asistence? Panarin!

„Vím, že Zibanejad i Panarin umí parádně nahrávat, tak jsem se snažil být připravený,“ řekl po prvním utkání Tarasenko. „S Artěmijem si hraní spolu užíváme, byla ve mně spousta emocí.“

Zatímco Tarasenko v noci proti Hurricanes nebodoval, Panarin ukázal, že je po příchodu kamaráda jako politý živou vodou. A to spolu ani nemuseli hrát v jednom útoku.

Rangers s Carolinou naprosto zametli a nasázeli jí šest branek. Čtyři z nich Panarin vstřelil, na jednu asistoval.

„Čtyři góly? Poprvé v životě. Ani nevím, čím to vysvětlit. Vlastně nevím, co se dneska stalo, prostě mi to šlo a všechno tam spadlo,“ říkal skromně po zápase.

Dalo by se namítnout, že jedno vysvětlení se najít dá. A je to právě přítomnost Tarasenka. Oba se znají dlouho a panuje mezi nimi vřelý vztah.

„Když jsme se potkali na šampionátu juniorů, byl jsem tam poprvé. Artěmij se mě ujal, za což mu budu do konce života vděčný,“ vzpomínal Tarasenko. Velmi rychle také proběhla změna zasedacího pořádku v kabině. Hádáte správně, tihle dva teď sedí vedle sebe.

Zatímco v průběhu sezony nebo v minulém play off byl Panarin pod drobnohledem kvůli jeho řeči těla, nyní působí jinak. Živě, nadšeně a plný chuti.

Vyřazovací část by Rangers neměla uniknout. To, že k sobě dali dva velké kamarády s neskutečnými hokejovými kvalitami, napovídá, že by Stanley Cup nemusel zůstat jen snem.

LOOK AT THEM pic.twitter.com/NKTdm4EHyN — New York Rangers (@NYRangers) February 12, 2023

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+