Dvě česká kila v NHL? Pastrňáka s Nečasem dělí od historického primátu poslední krok

12. dubna 18:45Tomáš Zatloukal
Aby Česko mělo v nejlepší hokejové lize během stejné sezony dva stobodové plejery? To se ještě nikdy nestalo, byť k tomu byl dvakrát tuze blízko. A to za vrcholné éry Jaromíra Jágra, jak nespíš správně tušíte. Zkraje milénia zastavil Patrik Eliáš na součtu 96, zatímco kladenský fenomén bral svou pátou a poslední Art Ross Trophy za 121 punktů. O pět let dříve, v ročníku 95/96 Jágrovi chyběl jediný gól či nahrávka do stopadesátky, přičemž u pittsburských Tučňáků řádil i s Petrem Nedvědem. Liberecký rodák s kanadským pasem tehdy skončil na numeru 99! O mimořádný zápis do hokejových dějin se teď mohou postarat Martin Nečas s Davidem Pastrňákem.
Už teď jsou na tom "Neči" s "Pastou", dvě osmaosmdesátky, tak, jako Nedvěd v devadesátém šestém.
Po sobotní noci parkují vedle sebe na děleném pátém místě v závodě o trofej Arta Rosse, lepší jsou jen Connor McDavid, Nikita Kučerov, Nathan MacKinnon a Macklin Celebrini.
Stejně jako Nicka Suzukiho a Marka Scheifeleho je dělí pouze jedna přesná rána, šťastná teč, mazaný pas, přesilovková kombinace nebo třeba u mantinelu vybojovaný puk, co nastartuje úspěšnou akci, od magického "kila".
Zkrátka potřebují jednou skórovat.
Či zapsat asistenci.
A jedno, zda první či druhou. Po skvostném krosu, jaké umí tak skvěle právě Nečas, či prostém nahození do pásma. Způsob, ten svět čísel neřeší. Stačí jediný mráček, ze kterého zaprší.
Jak jeden z tahounů coloradských Lavin, tak klíčový muž bostonských Bruins mají na potřebný štempl na stobodové vysvědčení dva pokusy. Pastrňák hraje ještě tento týden, proti Columbus Blue Jackets. Po čerstvých událostech povzbuzený postupem do play-off.
Oba potvrzují své výsostné postavení mezi krajánky, ční nad ostatními Čechy. Ostatně, když hraje repre, je to také mnohdy až hmatatelné. Nečase, který už pár neděl zpátky překonal osobní rekord (83 bodů), spojovali novináři se stovkou už v lednu.
Matematicky to vycházelo. Jenže pak přišel útlum celého mančaftu. Rozhodující moment přišel po olympiádě, Nečas si přivezl z Itálie fazonu jako hrom, jako by mu dodaly výkony v nároďáku injekci sebedůvěry či snad kuráže. Od svátku pod pěti kruhy je produktivnější jen ten, kdo to v Miláně celé rozhodl.
Ano, Jack Hughes se 39 zápisy do statistik. Nečas je o dva body zpět, podobně jako Kučerov s McDavidem.
Naplno ukázal, že umí být rozdílovým hráčem, a proč má od října v kapse osmiletou smlouvu na 92 milionu dolarů. Teď by byla jeho cenovka ještě výš...
V Coloradu se etabloval, působí suverénněji než po loňském příchodu, častěji se pouští do zakončení, už stydlivě a kontraproduktivně neuskakuje hvězdným kumpánům v čele s MacKinnonem. Kouč Avs Jared Bednar v něm viděl střelce. Nemýlil se - Nečasův účet zní 38 + 61.
Nasázet v takhle náročné soutěži k 40 trefám, to skutečně není jen tak.
Pastrňákova bilance? 29 + 70. Spoustu toho pro spoluhráče vytvořil, mnohdy šlo o skutečně skvostné nápady, vzal na sebe roli špílmachra, který po odchodech Davida Krejčího či Patrice Bergerona zoufale chyběl.
Míří ke svému čtvrtému trojcifernému ročníku, přičemž se na dostřel udržel především díky 11 zápasů dlouhé bodové sérii, kterou se blýskl během března, tou dobou nejdelší aktivní šňůrou napříč NHL.
Jinak je jeho předolympijský a poolympijský průměr téměř identický.
Prestižního milníku by si nejspíš považoval, daleko hodnotnější je ale pro něj fakt, že se s Medvědy vzepřel papírovým předpokladům a dokázali projít do vyřazovacích bojů. Kejklíř z Havířova na to měl lví podíl, přesto se na něj až po hříchu zapomíná, když je řeč o kandidátech na ligového MVP.
Boston by byl bez něj poloviční.
Je to zkrátka báječná sezona pro esa s dvěma osmičkami na zádech. Bylo by stylové, kdyby se z nich stali dva stovkaři.