Dvakrát pokořená tisícovka! Oslavy odložilo video, pak Bäckström napodobil Ovečkina

Patří k nejlepším tvůrcům hry své generace, ostatně od jeho vstupu do NHL nastřádali víc asistencí jen Sidney Crosby s Joem Thorntonem. Nicklas Bäckström jich za 1037 mačů stihl zapsat 737, netřeba zdůrazňovat, že většinou u tref Alexe Ovečkina. Tou poslední pak zároveň dosáhl na mimořádně prestižní metu, na ledě edmontonských Olejářů se jedna z ikon Washingtonu stala 93. hráčem, co v zámořské soutěži zapsala tisící bod.

93. v historii NHL.

Po Ovečkinovi druhý v dějinách Caps.

A šestý Švéd.

To jen pro dokreslení, jak výjimečný počin se Bäckströmovi podařil. "Znamená to pro mě opravdu hodně, je to hodnotný milník," prohodil čtyřiatřicetiletý Seveřan, co léta platíval za Ovečkinova věrného druha.

Ačkoliv už spolu pravidelně nenastupují ve hře pět na pět, lidé je vnímají jako tandem, pár, duo. Ostatně na tohle téma nedávno vznikla vcelku povedená reklama na životní pojištění. "Co když se zraním, kde vezme "Bäcky" své asistence?" prohodí v ní ruský kanonýr.

Platí to samozřejmě i obráceně, na jaké cifře by asi v gólech Ovečkin byl nemít po většinu kariéry k dispozici přepych v podobě Bäckströmových lahůdkových pasů.

Zatímco jubilejní bod byl pohledný (ukázkové vyslání do šance T.J. Oshieho), kulisy by rodák z Valbo nepochybně rád změnil. Mrzelo ho, že Capitals prohráli (3:4). A také přál Ovečkinovi v Edmontonu vřelejší přijetí i překonání Jaromíra Jágra v historické tabulce střelců.

Ovečkin ovšem zůstal na 766 trefách a na nějaké juchavé zdravice mohl ve městě se silnou ukrajinskou menšinou zapomenout.

Bäckström milník překonal nadvakrát –⁠ kvůli Oshieho ofsajdu. Zdálo se, že na ceněnou metu dosáhl už při trefě Johna Carlsona, nicméně ta byla po trenérské výzvě Oilers odvolána. "Všichni slavili, ale já jsem si říkal, že to nejspíš bylo postavení mimo hru."

Kouzlo okamžiku bylo pryč, geniální nahrávač se tak musel snažit dál. Ke gólu, kterým v Rogers Place otevřel skóre, nakonec přece jen asistenci přihodil. U zmíněného zásahu Oshieho.

Následovala nová oslava. Bujará, a hlavně už konečná.

"Celá kabina má z Nicka radost a já obzvlášť," prohodil Oshie na Bäckströmovu adresu. Přemýšlivému muži, co žije ve stínu energického živla Ovečkina, pak vysekl hlubokou poklonu washingtonský kouč Peter Laviolette.

"Bäcky je pro nás ohromně přínosným hráčem, neuvěřitelným hokejistou. Docílil úžasného úspěchu." Ano, tisíc bodů v NHL si zaslouží každý superlativ, co vás napadne.

