Dvacetiletý Plášek má v kapse tříletou smlouvu s Vancouverem

Ta zpráva zní vždycky dobře, přestože je to jen začátek cesty. Karel Plášek podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu s Vancouverem Canucks a zkusí se poprat o slavnou NHL.

Plášek byl kanadským klubem draftován v roce 2019 v šestém kole ze 175. místa. V posledních čtyřech sezónách odehrál za brněnské áčko v Extralize 124 zápasů, včetně play off. V právě skončené sezóně naskočil do 44 utkání základní části, s bilancí 6+4 byl desátým nejproduktivnějším hráčem Komety. V play off nebodoval.

V červenci jednadvacetiletý útočník reprezentoval Českou republiku na dvou juniorských šampionátech. Za dvacítku nastoupil dohromady k 29 duelům, v nichž 15 krát bodoval (5+10). Předtím si zahrál i za národní tým osmnáctiletých a sedmnáctiletých.

Plášek pochází z hokejové rodiny, jeho otec hrál nejvyšší soutěž za Pardubice a řadu let za Znojmo. Na nižších úrovních hrál hokej do 46 let. Syn podědil po tátovi hokejové geny. V zámoří oceňují, že hraje naplno každé střídání, nebojí se fyzické hry. Je schopný hrát na levém i na pravém křídle.

Za mořem se s ním počítá nejspíš do třetí nebo čtvrté formace, tedy tzv. „bottom six“. Hrát by měl i oslabení a možná druhou přesilovku. Pokud vydrží v organizaci Canucks, kariéru začne s největší pravděpodobnosti na farmě v AHL, kdy bude mít možnost uplatnit svůj fyzický hokej a nebojácnost v osobních soubojích.

Tříletá smlouva garantuje českému mladíkovi základní plat 750 tisíc dolarů ročně, ovšem za předpokladu působení v NHL. Na farmě v Abbotsfordu si vydělá 70 tisíc dolarů. 85 tisíc obdržel tento rok jako podpisový bonus.

Možné samozřejmě je, že setrvá další rok v tuzemsku. Všechno se uvidí po přípravném kempu Canucks.

