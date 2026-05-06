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Dva zas***ý roky! Bitkař, co uzavřel mozaiku, se upsal šampionům před bouřícím davem

21. června 16:16

Tomáš Zatloukal

Zatímco před dvaceti lety došla Carolina ke Stanley Cupu i díky prvotřídním posilám z přestupové uzávěrky, stačí si vybavit Marka Recchiho, tentokrát Hurikáni žádné velké zbrojení nepodnikli. Pro svůj vyladěný kádr získali jen kila svalů navíc, vyhlášeného strážce nepsaných zákonitostí na ledové ploše - Nicolase Deslaurierse. A právě s namakaným vousáčem podepsali novou smlouvu přímo na pódiu během sobotních velkolepých oslav.

Byla to jedinečná scéna.

Zaznělo pár zdvořilostních frází od GM Erica Tulskyho a pero se ocitlo v pažích tetovaných. Deslauriers bleskově podškrábl kontrakt na celkem 1,75 milionu dolarů a do mikrofonu zařval: "Další dva zas***ý roky!"

Je to pár dní od chvíle, kdy jásal na ledě T-Mobile Areny s hokejovým grálem.

Že se nejspíš nebude moci počítat mezi jeho právoplatné vítěze? To mu už vzpomínky nevezme. A kdo ví, třeba Tulsky požádá o výjimku a jméno pětatřicetiletého "řezníka" na pohár dostane.

Automaticky se tam Deslauriers nekvalifikoval. 

Ano, stal se posledním dílkem mozaiky, ale spíše chronologicky a také tím, jak zapadl do kádru. "Nic do naší kabiny pasoval od prvního dne, co do Raleighu dorazil. Sedla mu kultura, kterou tu vyznáváme," pověděl Tulsky. "Dodává našemu kádru zkušenosti a také fyzický aspekt."

Deslauriers je dříč, takže mu klub, kde koučuje tréninkový "maniak" a kde se nade vše staví pracovitost, imponuje. Ví, že je to ekosystém, ve kterém může nejen přežívat, ale být vitální. Dá se tušit, že by do budoucna mohla jeho role snad i vzrůst.

Tentokrát se musel smířit s pozicí forvarda na hraně sestavy - po příchodu od Letců z Philadelphie se v základní části vešel do sestavy sedmkrát, v play-off pak už jen jednou. 

Stihl premiérovou šarvátku - s dalším obávaným drsňákem Mathieu Olivierem. Vítěznou, podle hlasování na The Hockey Fights.

A i kdyby dál zůstalo u současného (ne)vytížení, u Canes se cítí jako doma. A ve svém věku hledá stabilitu. Navandroval se už dost, vždyť sedm stovek startů v NHL rozdělil mezi šest klubů.

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