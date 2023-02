Důvod absence Ovečkina odhalen. Přišel o tátu

Když Alexander Ovečkin opustil tým a zamířil domů do Ruska, vědělo se jen, že jde o zdravotní problémy u některého z rodinných příslušníků. V průběhu středy se však ukázalo, že šlo o závažnější problém. Jeden z nejlepších střelců historie hokeje přišel o svého tatínka.

Michail Ovečkin musel nutně do nemocnice, proto jeho syn mířil okamžitě do rodné země. Hned ve středu pak na své sociální síti oznámil, že ve věku jednasedmdesáti let jeho otec zemřel.

„Dnes jsem ztratil tátu,“ stojí v Ovečkinově příspěvku. „Děkuji všem za podporu, ale prosím o to, abyste situaci chápali a momentálně mou rodinu nerušili. Děkuji.“

Žádné podrobnosti se o smrti Ovečkinova otce neví. Pouze to, že nemoc, kterou trpěl, mu neumožňovala navštěvovat svého syna v zámoří. Zdlouhavé cestování bylo jednoduše velkou komplikací.

Komplikovaná je také situace kolem hráče samotného. Je otázkou, jak dlouho bude týmu chybět. Když v úterý odlétal, dostal od organizace plnou podporu a času, kolik jen bude potřeba.

Dá se očekávat, že návrat na led nebude nic rychlého. Situaci komplikuje nejen smutná událost, ale i fakt, že přímé lety mezi Severní Amerikou a Ruskem jsou stále zakázány.

„Organizace se zármutkem přijala zprávu o úmrtí otce našeho kapitána Alexe Ovečkina, pana Michaila Ovečkina,“ uvedli Capitals ve středu na Twitteru. „Pan Ovečkin byl opravdový gentleman, s neustálým úsměvem na tváři rád komunikoval s našimi fanoušky a vyjadřoval jim vděčnost za podporu svého syna, na kterého byl neuvěřitelně hrdý. Naše organizace je v těchto těžkých chvílích v myšlenkách s rodinou Ovečkinových.“

