Důvěra v podobě měšce s dolary. Kyrou podepsal na osm let

Jako blesk z čistého nebe. Asi tak působila na fanoušky včerejší zpráva, když podepsal Jordan Kyrou novou smlouvu. A nejde jen o obyčejný kontrakt, má hvězdné parametry! Nejdelší možná délka a k tomu pořádný měšec s dolary.

Není se čemu divit, Kyrou se během pár sezon stal nepostradatelným hráčem a jednou z tváří týmu. Nejvýraznější sezona byla rozhodně ta letošní, ve které se poprvé v kariéře dostal na tempo minimálně bodu na zápas. Přesněji šlo o 75 bodů v 74 utkáních.

Vyniká skvělým přehledem ve hře, dokáže dobře zakončovat a vhodně nahrávat, což dokazuje například osmačtyřicet asistencí. Kromě toho je ukrutně rychlý, vždyť na letošním Víkendu hvězd byl vůbec nejrychlejším hráčem.

Jaké jsou tedy parametry kontraktu? Osm let a 8,125 milionů dolarů ročně, dohromady 65 milionů dolarů.

Pořádný balík, který Kyroua jednoznačně zavazuje k hvězdným výkonům. Potenciál na to rozhodně má.

„Organizaci jsem moc vděčný za to, jakou do mě vkládá důvěru a že mi dává příležitost nosit tenhle dres i v dohledné budoucnosti,“ stojí v jeho oficiálním prohlášení. „Je úžasné nazývat St. Louis mým domovem. Slovy ani nedokážu vyjádřit, jak jsem si to město zamiloval. A těm nejlepším fanouškům v lize bych chtěl vzkázat, že jim ani nedokážu pořádně poděkovat za to, jak mě podporují.“

Důvěra je řádně vyjádřena i v struktuře kontraktu. Ten započne od sezony 2023/24. Po dvou ročnících se zaktivuje klauzule, která mu zaručí, že pokud nebude chtít, nemůže být vyměněn. Jinými slovy, pokud by se ho Blues náhodou potřebovali zbavit, bez jeho svolení nemohou.

Nedá se však předpokládat, že by k tomu došlo. Právě Kyrou a Robert Thomas jsou hráči budoucnosti, na které bude St. Louis spoléhat. A proč zmiňujeme právě Thomase? Ten totiž na začátku léta podepsal na chlup stejný kontrakt!

