Důvěra od Bostonu! Zbořil má novou smlouvu

I přes to, že přes půlku sezony strávil český bek Jakub Zbořil na marodce, do něj Boston vkládá důvěru. Svého obránce si pojistil na další dva roky. Zaujmout pevné místo v prvním týmu však bude pekelně těžký úkol.

Na začátku prosince přišlo nepříjemné zranění, které se těsně před Vánoci muselo řešit operací. Šlo o přetržený přední zkřížený vaz v koleni. Když tuhle diagnózu hráč uslyší, je mu jasné, že má po sezoně.

Velké zranění přišlo v nejméně vhodný moment, jelikož Zbořil se rozehrával do parádní formy a postupně se propracoval do role, která mu předurčovala startovat v každém zápase. „Je to škoda, protože hrál dobrý hokej, vybojoval si místo v sestavě,“ říkal tehdy trenér týmu Bruce Cassidy.

Situace byla nepříjemná i proto, že Zbořilovi po konci sezony končila smlouva. Chtěl v sezoně zaujmout a vybojovat si novou, lepší.

Nakonec se mu to povedlo i bez hokejových výkonů. S Bostonem se dohodl na dvouleté smlouvě s ročním platem 1,137 milionu dolarů.

„Jakub je s novou smlouvou spokojený. Je šťastný, že v něj má organizace důvěru. Bolest v koleni však stále úplně nevyprchala,“ přispěchal s tweetem novinář z prostředí Bostonu Fluto Shinzawa.

Otázkou je, kam se rodák z Brna vybraný v prvním kole draftu vleze do sestavy.

Na levé straně obrany, kde Zbořil zpravidla operuje, je přetlak. Je jasné, že nová posila s obří smlouvou Hampus Lindholm nikam nepůjde. O zbylá dvě místa se spolu se Zbořilem poperou zavedená jména – Mike Reilly, Derek Forbort a Matt Grzelcyk.

