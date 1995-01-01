Dusno kolem hvězdy Toronta. Lži a zničená psychika, expert šije i do Berubeho

19. července 10:00David Zlomek
Kolem Morgana Riellyho, obránce Toronta Maple Leafs, je v posledních dnech pořádně rušno. Internetem se začaly šířit divoké spekulace o jeho trejdu do Nashvillu, do kterých zámořští autoři pro větší senzaci uměle přimíchali i jméno Stevena Stamkose. Realita? Naprostý clickbait a výmysl. A aby kolem beka nebyl chvíli klid, vyjádřil se na jeho i adresu i jeden z bývalých hráčů ligy.
Celý tento kolotoč je přitom ukázkou toho, jak snadno se dá vykonstruovat přestupová sága. Princip je primitivní: stačí vzít drahého hráče z nejsledovanějšího týmu v lize, přilepit k němu atraktivní hokejovou destinaci a pro jistotu přihodit jméno čerstvé megaposily soupeře, aby měl článek co největší lesk. Co na plat, že nevychází platový strop, Riellyho klauzule o nevyměnitelnosti i fakt, že Toronto by za svého klíčového obránce požadovalo reálnou protihodnotu.
Jinými slovy, Nashville to pro Riellyho asi nebude. Ale mohlo by být Toronto. Skutečný problém ofenzivního obránce totiž prý neleží na trhu, ale v tom, co se s ním dělo ve hře. Po solidní sezoně 2023/24 pod Sheldonem Keefem, kdy zaznamenal 58 bodů, zažil Rielly strmý pád. Jakmile tým převzal Craig Berube, Riellyho produkce spadla na 41 bodů a pak se propadla dokonce na pouhých 36. Většina expertů to automaticky přičítala věku, ale bývalý trenér NHL Bruce Boudreau s tím ostře nesouhlasí. Vinu hází přímo na Berubeho.
„Všechno to začalo v době, kdy byl Rielly hlavním pilířem na přesilovce, a oni tam před dvěma lety začali stavět Marnera. Myslím, že ho to trochu srazilo,“ prohlásil Boudreau v pořadu OverDrive na stanici TSN. „Tohle bylo jeho místo, jeho práce. Takže si myslím, že ho to psychicky poznamenalo víc než cokoliv jiného.“
Tragická éra pod Berubem je ale u konce a Toronto vyhlíží světlé zítřky s novým koučem Jimem Hillerem. Podle Boudreaua by právě čistý stůl a dobrá komunikace s novým trenérem mohly Riellyho velmi rychle vrátit na výsluní. Získat zpět ztracenou pozici vrchního dirigenta elitní přesilovky ale nebude zdaleka tak snadné. Do cesty se mu totiž postaví tvrdá konkurence.
Generální manažer John Chayka nesmírně stál o zisk Darrena Raddyshe a hlavním důvodem byla jeho obávaná dělová rána. Zatímco Rielly je výborný v distribuci puku, nikdy nepředstavoval pro gólmany vyloženou hrozbu nebezpečnou střelou od modré čáry. Raddyshův styl, nabít na modré a okamžitě vypálit bombu, jak to předváděl v Tampě po přihrávkách od Nikity Kučerova, by mohl hru Leafs v početní výhodě drasticky změnit k lepšímu a přinést mnohem více šancí.