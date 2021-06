Důležitý krok. Capitals plánují výrazně omladit

Hrát s jedním týmem do nekonečna? To nejde. Moc dobře si to uvědomují i ve Washingtonu. Po dalším zklamání v play off totiž generální manažer Capitals Brian MacLellan vyhlásil, že tým jednoduše potřebuje omladit. Parta z hlavního města USA tak dostane nový drajv, čímž se šance na celkový triumf zase o něco zvýší.

Nepůjde o žádnou přestavbu ani nic podobného. Na to mají Capitals stále ještě příliš kvalitní tým. Faktem však je, že letošní výběr Washingtonu měl nejvyšší průměrný věk v lize. A naplno se to ukázalo v play off.

Náročná sezona, ve které šly zápasy rychle po sobě a na odpočinek téměř nebyl čas, si na starších hráčích vybrala svou daň ve vyřazovacích bojích. Zatímco v prvních třech zápasech prvního kola se Capitals proti Bruins drželi a zápasy šly až do prodloužení, další dva už byly jasnou záležitostí. Washington působil pomalým dojmem a byl jednoduše horší.

Klíč k nápravě přinesl generální manažer MacLellan. Tým jednoduše potřebuje do sestavy dostat pár dravých mladíků.

„V létě se určitě porozhlédneme po mladých,“ potvrdil po sezoně MacLellan. „Nebudeme je ale do sestavy cpát jen tak. Když jsme dřív měli díry v týmu, lepili jsme je zkušenými kluky z trhu. Teď musíme zvážit, jestli tam nedáme někoho z našeho systému.“

Jak bylo zmíněno, kádr Capitals byl v základní části tím nejstarším. Číslovka 30,8 není moc překvapivá. Chára, Ovečkin, Backstrom, Hagelin. To všechno jsou borci, kteří v lize hrají dlouhá léta.

Kým by mohli Capitals omladit své útoky? Největším klenotem je rozhodně Connor McMichael, dalšími borci, kteří by zapadli třeba do třetí lajny, jsou Axel Jonsson-Fjallby či Garrett Pilon.

„McMichaelovi se povedl závěr roku. Jeho další působení bude záviset na tom, jak se vyvine přes léto a s čím dojde na kemp,“ vysvětloval MacLellan. „Budeme se snažit dostat ho do hry. Zároveň ho ale nebudeme házet do sestavy jen tak a do situací, které by ještě nemusel zvládnout.“

Do obrany by se zase mohl dostat jednadvacetiletý Slovák Martin Feherváry.

„Martin vypadá, že je připraven na velký hokej. To, kolik minut na ledě bude trávit, už je jen na něm. Pro příští rok s ním naplno počítáme,“ dodal MacLellan.

