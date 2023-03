Důležitý díl úspěšné skládačky Canes? Do Raleigh se stěhuje Gostisbehere

Ani Carolina na závěr přestupového období nepolevuje. Z Arizony získala výměnou za třetí kolo draftu 2026 Shayna Gostisbeherea, jenž obleče během své kariéry v NHL třetí dres.

Dlouho patřil mezi tahouny Philadelphie. Při svých prvních sezonách v dresu Flyers mnohé překvapil svým ofenzivním přínosem. Z pozice obránce nastřádal 46, 39 a 65 bodů.

Pak však přišel propad. Bodový příděl rázem nebyl takový a ke konci jeho angažmá v Pensylvánii už u vedení a fanoušků spokojenost nepanovala. Gostisbehere v sezoně 2019/2020 zamířil na dva zápasy na farmu a bylo téměř jisté, že spojení Philadelphie a momentálně devětadvacetiletého beka už dlouho trvat nebude.

Před minulým ročníkem byl hokejista s americkým a francouzským pasem vyměněn do Arizony, kde bodově ožil. Kojoti už však jsou bez šance na postup do play-off, a tak by pravděpodobně byla škoda si nepříliš vysokého obránce v týmu ponechat, navíc když mu v létě končí smlouva.

Nakonec se Arizona dohodla s Carolinou, která opačným směrem pustila výběr ve třetím kole draftu 2026. Pro úspěch dělá Carolina vše, poslední únorový den se jí povedlo získat Jesseho Puljujärviho z Edmontonu.

Záměr se zdá být jasný. Hurricanes by rádi posílili produktivitu obránců. Nejčastěji bodujícím bekem týmu je velezkušený Brent Burns se 44 kanadskými body, skoro až o dvacet bodů za ním je Brady Skjei. U týmu, který má ty nejvyšší ambice, bylo posílení v podobě ofenzivně laděného beka více než žádoucí.

„Shayne je obránce, který dobře bruslí a skvěle se pohybuje s pukem. Myslíme, že právě jeho ofenzivní schopnosti nám mohou pomoct a celkově posílí naši obranu,“ řekl na adresu nové akvizice prezident a generální manažer Caroliny Don Waddell.

