Duel kanadských talentů. Bedard vs Celebrini - rivalita nové generace?

9. září 20:00Eliška Faltýnková
Když šel v roce 2023 Connor Bedard jako jednička draftu do Chicaga Blackhawks, bylo jasné, že mají nového “vyvoleného”. V roce 2024 si stejnou pozici uzmul Macklin Celebrini, tentokrát pro San Jose Sharks. Oba přišli do klubů v hluboké přestavbě, oba nesou na bedrech obrovská očekávání.
Už dlouho se dvě jedničky draftu nepoměřovaly s takovou intenzitou, jako Bedard a Celebrini. Není divu; NHL má ráda příběhy o mladých talentech, kteří mění tvář ligy. A tito dva rodáci z předměstí Vancouveru to rozhodně mohou dokázat. Vzájemnému srovnávání nejspíš neuniknou po zbytek svých kariér.
Bedard vedl produktivitu týmu, ale…
Chicago stále hledá novou identitu, tým zůstává na chvostu tabulky a Bedard se tak nachází v obtížné pozici. V uplynulé sezoně často čelil kritice. Od hráče, který byl označován jako „generační talent“ fanoušci zkrátka čekali víc.
Paul Bissonnette prohlásil, že hraje Bedard „rybníkový hokej“, často byly kritizované také jeho statistiky na buly a nedostatky v obranné hře, kde je „příliš měkký.“ Nijak mu nepomohla ani nově objevená posedlost fanoušků Macklinem Celebrinim, která někdy vedla až k bagatelizování Bedardova potenciálu.
Není to ovšem poněkud nefér?
Už druhým rokem byl nejproduktivnějším hráčem svého týmu. V 82 zápasech nasbíral 67 bodů. Vedl Blackhawks téměř ve všech klíčových kategoriích: asistencích (44), bodech v přesilovkách (29) i vítězných gólech (5). Před sezonou se mu ale prorokovalo, že překoná hranici 80 bodů a za touto metou zůstal hodně daleko.
Když se podíváme na statistiky elitních hráčů jako Nathan MacKinnon, David Pastrňák či Leon Draisaitl, zjistíme, že na začátku své kariéry se také nepyšnili super ohromujícími čísly. Někdy hráč potřebuje čas. Být ve dvaceti lídrem týmu není snadné.
Mladý Kanaďan má ale už teď výjimečné dovednosti s pukem, má schopnost obehrát většinu obránců v situaci jeden na jednoho a je skvělý nahrávač i střelec. Je to typ hráče, který dokáže rozhodovat zápasy. A postupně bude růst a zlepšovat se. Žádný talent by se neměl odepisovat příliš brzy.
Celebrini: Nováček s klidem veterána
O rok mladší Macklin Celebrini debutoval v NHL ve velkém stylu. V dresu San Jose Sharks si připsal 63 bodů (25+38) v 70 zápasech a okamžitě se stal nejproduktivnějším hráčem týmu. U Sharks získal ocenění Player of the Year i Rookie of the Year a byl také finalista Calder Trophy, kde se však nakonec v hlasování umístil na třetím místě.
Oproti Bedardovi nabízí všechny atributy, které trenéři chtějí – navíc bez pochyb o hře v defenzivě či výškových limitech. Jeho střela má už teď elitní kvalitu. Oplývá jedinečným citem pro hru. Je naprosto komplexní hráč, který má všechno, co byste od prvního centra očekávali. Navíc působí dojmem, že těžký tlak NHL na něj zatím nedoléhá. Přestože je stále teenager, hraje s klidem zkušeného veterána.
V nedávno vydaném žebříčku nejlepších hokejistů do 23 let od The Athletic se mladý Žralok umístil na první příčce před Bedardem. Všichni se shodují na jednom: v uplynulé sezoně byl Celebrini lepším hráčem než Bedard.
Očekávání před novou sezonou
Oba hráči letos zvolili rozdílné přístupy k reprezentaci. Connor Bedard vyvolal vlnu kritických komentářů, když se místo účasti na mistrovství světa rozhodl zaměřit na svoji offseason. Naopak jeho mladší parťák na mistrovství odjel a zahrál si po boku Sidneyho Crosbyho.
S blížící se olympiádou se nabízí otázka, zda jeden z nich, nebo oba, dokáže odstartovat novou sezonu tak silně, aby se dostali do kanadské sestavy. Oba byli pozváni na přípravný kemp kanadské reprezentace, takže jsou v hledáčku, ale olympijská jízda bude nekompromisní selekcí. Kanada oplývá obrovským množstvím talentu.
Před sezonou tak stojí oba na prahu dalšího posunu. Bedard ví, že se od něj očekává více bodů, více gólů a více výher. Aby jeho ofenzivní potenciál mohl naplno rozkvést a tým se odlepil ode dna tabulky, potřebuje však od Blackhawks a svých spoluhráčů větší podporu.
Vyšší očekávání budou i od Celebriniho. V San Jose doufají, že jeho přirozená vyzrálost a herní inteligence posunou Sharks o krok blíž k návratu mezi konkurenceschopné celky. A třeba i play off – i když to bude pravděpodobně ještě mimo jejich dosah. Nicméně, zopakovat úspěšnou sezonu, ve které byl ze všech stran opěvován, může být pro devatenáctiletého centra těžší úkol, než se zdá.
Diskuze, který z nich bude mít v NHL větší dopad, který z nich je lepším hokejistou a kterému z nich se zrovna daří lépe, uslyšíme ještě určitě mnohokrát. Rivalita těchto talentů může dodat lize šťávu podobně, jako třeba Wayne Gretzky vs Mario Lemieux či Sidney Crosby vs Alexandr Ovečkin. A to je něco, co NHL potřebuje.
