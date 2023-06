Duclair se vrátil silnější než kdy dřív a vyhlíží finále

Velkou část sezony musel Anthony Duclair vynechat kvůli zranění Achillovky. Po zdravotních patáliích se vrátil až koncem února a ihned se stal opět důležitým článkem Floridy. Daří se mu i v letošním play off a nyní s Floridou vyhlíží finále bojů o Stanley Cup.

Anthony Duclair se do nejslavnější ligy světa dostal v dresu New Yorku Rangers. Přes Arizonu, Chicago, Columbus a Ottawu se dostal až na Floridu. V loňské sezoně přepsal svá bodová maxima a pomohl týmu k zisku Presidents‘ Trophy za opanování základní části. Běh za Stanley Cupem přinesl zklamání v podobě vyřazení ve druhém kole.

Kanadský hokejista se během přípravy na novou sezonu zranil. Kvůli achilovce museli dokonce na operaci, a proto mu ročník začal poněkud později. Do zápasu naskočil až v únoru, ale svému týmu pomohl vybojovat postup do vyřazovacích bojů.

„Je to samozřejmě skvělé období, je to příležitost, která se naskytne jednou za život. Celý život pracujete na tom, abyste se dostali do tohoto bodu, že budete bojovat o pohár,“ začal Duclair. „Byla to pořádná jízda, dlouhá sezóna, samozřejmě se zraněním achilovky. Mým cílem bylo vrátit se silnější než předtím. Makal jsem dost tvrdě, abych se vrátil tam, kde jsem nyní, a jsem na sebe velmi pyšný. Samozřejmě jsem také velmi pyšný na tým, který během roku překonal spoustu nepříznivých situací, a nakonec se dostal do play off a postoupil do finále i když byl jako osmý nasazený, to je dost zvláštní.“

V lajně jsou jeho parťáky Barkov a Verhaeghe, i díky nim má Duclair na kontě za patnáct zápasů v play off devět bodů. To je stejná porce, kterou posbíral ve dvaceti zápasech základní části.

„Je to skvělé. Je to velmi těžké zranění. Ale podle toho, jak hrál a jak se po něm vrátil, tak mi přijde, že neztratil rytmus. Možná se dokonce pohybuje lépe než předtím,“ uznal kapitán Barkov.

„Mám pocit, že jsem hodně vyrostl díky tomu, že jsem sledoval zápasy z tribuny. Je to tak nějak poprvé v životě, co jsem byl tak dlouho mimo hru. A jen sledovat hru shora, jen sledovat nejlepší hráče z jiných týmů, jen vidět, jak jsou efektivní, sledovat ty nejlepší střelce ligy a učit se od nich a pak to aplikovat na svou hru, když jsem se vracel,“ souhlasil se svým kapitánem Kanaďan.

Rodák z Pointe-Claire se musel sžívat i s novým trenérským štábem. Po loňském vypadnutí ve druhém kole s Tampou, kdy Florida padla 0:4 na zápasy byl na lavičku Panterů dosazen Paul Maurice.

„Je zřejmé, že je to všechno jiné, ať už jde o cvičení, sledování či hraní, ale zároveň musím říct, že trenérský štáb a mí spoluhráči udělali dobrou práci, aby se mnou komunikovali a usnadnili mi návrat,“ sdělil Duclair.

Sedmadvacetiletý hokejista přiznal, že celý proces návratu pro něj nebyl jednoduchý. Ale vždy si uvědomil, proč to všechno dělá.

„Některé dny byly dlouhé. Nebudu říkat, že jsem měl motivaci chodit každý den na led, pořád jsem jenom člověk, ale zároveň jsem měl na paměti, co je mým cílem. Pro mě, obzvlášť v 27 letech, chci mít jistotu, že vstupem do vrcholné fáze kariéry se chci stále zlepšovat, a nechtěl jsem, aby mě toto zranění dlouhodobě ovlivnilo. Prostě jsem tu rehabilitaci bral velmi vážně a chtěl jsem se vrátit ještě lepší, než jsem byl předtím. Mám pocit, že se mi to podařilo,“ uzavřel Duclair.

Kanadský útočník se nyní chystá na své první finále bojů o Stanley Cup v kariéře. Boje o slavnou trofej začnou v noci na neděli na ledě Vegas.

