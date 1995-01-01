Ducks slaví vysoké vítězství nad Islanders! St. Louis zvládlo překvapit Seattle

5. března 6:55Jan Šlapáček
V noci na čtvrtek se hrálo v pěti arénách. Nejvýraznější vítězství zaznamenal Anaheim, který dokázal i přes střeleckou převahu soupeře vyhrát 5:1. Ze zisku dvou bodů se radují i hokejisté St. Louis, kteří vyhráli v Seattlu.
V brance Anaheimu dostal tentokrát prostor Ville Husso a trenérům se odvděčil skvělým výkonem. Finský brankář pochytal dvaačtyřicet střel, inkasoval pouze jednou a pomohl svému týmu k vítězství 5:1. Islanders přišli o svoji pětizápasovou vítěznou sérii.
St. Louis bude v následujících hodinách svůj tým výrazně rozprodávat, na ledě to ale nebylo znát. Blues po týmovém výkonu vyhráli 3:2 na ledě Seattlu, jenž přišel v honbě za play-off o důležité body.
Pořádné zklamání zažil i Detroit. Ten ještě chvilku před koncem vedl proti Vegas pohodlně 3:1, nakonec ale prohrál 3:4 po prodloužení. Rozhodující gól duelu vstřelil Tomáš Hertl.
Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights
3:4pp. (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1)
Branky a nahrávky
6. Finnie (Seider, Edvinsson), 16. Edvinsson, 17. DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka) – 2. R. Smith (Marner, Dorofejev), 52. Barbašov (Andersson, Hanifin), 57. Marner (Hertl, Theodore), 63. Hertl (Marner, Andersson).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 25 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 62:08
Adin Hill (VGK) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 62:11
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 4, čas na ledě 16:33
Tři hvězdy utkání
1. Tomáš Hertl (VGK) – 1+1
2. Mitch Marner (VGK) – 1+2
3. Alex DeBrincat (DET) – 1+1
New Jersey Devils - Toronto Maple Leafs
4:3sn. (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky a nahrávky
8. Meier (Hischier, Mercer), 27. Gricjuk (Bratt, Hischier), 58. C. Brown (Gricjuk, L. Hughes), rozh. náj. Cotter – 6. Maccelli (Joshua, Benoit), 24. Nylander (Cowan, Matthews), 54. Knies (Tavares).
Statistika
Střely na bránu: 47 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 65:00
Anthony Stolarz (TOR) – 44 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,6 %, odchytal 65:00
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:23
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Bratt (NJD) - 0+1
2. Anthony Stolarz (TOR) - 44 zákroků
3. Timo Meier (NJD) - 1+0
Vancouver Canucks - Carolina Hurricanes
4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Branky a nahrávky
17. Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk), 18. Hronek (O'Connor, L. Karlsson), 40. Boeser (Rossi, Hronek), 47. Höglander (Elias Pettersson, Hronek) – 2. Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere), 23. S. Walker (Hall, Blake), 25. Ehlers (Staal, Chatfield), 32. Sebastian Aho (Jarvis, K. Miller), 33. Ehlers (S. Walker), 60. Ehlers (Sebastian Aho, Svečnikov).
Statistika
Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 8 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Kevin Lankinen (VAN) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 31:53
Nikita Tolopilo (VAN) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 27:17
Brandon Bussi (CAR) – 18 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Filip Hronek (VAN) – 1+2, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 26:43
David Kämpf (VAN) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:53
Tři hvězdy utkání
1. Nikolaj Ehlers (CAR) – 3+0
2. Filip Hronek (VAN) – 1+2
3. Seth Jarvis (CAR) – 0+2
Anaheim Ducks - New York Islanders
5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky
13. C. Gauthier (Sennecke, Kreider), 17. C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider), 19. Sennecke (McTavish, I. Moore), 43. Poehling (R. Strome), 56. Vatrano (Trouba) – 5. Anders Lee (DeAngelo, Drouin).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 43 | Přesilová hra: 1/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Ville Husso (ANA) – 42 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,7 %, odchytal 59:04
David Rittich (NYI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 55:26
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:56
David Rittich (NYI) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 55:26
Tři hvězdy utkání
1. Ville Husso (ANA) – 42 zákroků
2. Cutter Gauthier (ANA) - 2+0
3. Jacob Trouba (ANA) - 0+1
Seattle Kraken - St. Louis Blues
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky a nahrávky
1. Schwartz (Larsson, Dunn), 54. Dunn (Eberle, McCann) – 7. Mailloux (B. Schenn, R. Thomas), 28. Holloway (C. Fowler, B. Schenn), 42. R. Thomas (B. Schenn, Broberg).
Statistika
Střely na bránu: 36 – 27 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Philipp Grubauer (SEA) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 58:04
Joel Hofer (STL) – 34 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:27
Tři hvězdy utkání
1. Brayden Schenn (STL) - 0+3
2. Joel Hofer (STL) - 34 zákroků
3. Vince Dunn (SEA) - 1+1
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.