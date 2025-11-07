Ducks nasázeli sedm gólů i Dallasu! Crosby zářil proti Washingtonu

7. listopadu 6:59Jan Šlapáček
V noci na pátek se hrálo hned v devíti arénách. Svým výkonem znovu přesvědčil Anaheim, který pokračoval v ofenzivním duchu a na ledě Dallasu dal sedm gólů. Sidney Crosby zřejmě nestárne a po dnešní noci je jedním z nejlepších střelců aktuální sezóny.
Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme. Tímto vtipným tvrzením se podle všeho řídí hokejisté Anaheimu, kteří v úvodu sezóny svým hokejem baví. Ducks jsou třetím týmem za posledních třicet let, kterému se povedlo v úvodních třinácti zápasech čtyřikrát vstřelit minimálně sedm gólů. Dneska to schytal Dallas, který doma prohrál po přestřelce 5:7.
Penguins si během noci znovu zahrávali s osudem, když podobně jako v Torontu ztratili tříbrankové vedení. Tentokrát ale dokázali najít cestu zpátky a nakonec vyhráli 5:3. Úvodní dva góly utkání vstřelil Sidney Crosby, který je s jedenácti přesnými zásahy na děleném prvním místě mezi střelci.
Během dvou závěrečných zápasů dnešního hracího dne se radovaly kluby z Floridy. Tampa vyhrála na ledě Vegas 6:3, zatímco Panthers úřadovali v Los Angeles a dokráčeli k výhře 5:2.
Boston Bruins - Ottawa Senators
3:2pp. (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
22. M. Geekie (Peeke), 37. Kuraly (Jeannot, Peeke), 65. Zacha (McAvoy) – 6. Amadio (Pinto, Giroux), 52. Giroux (Perron, Chabot).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 22 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Joonas Korpisalo (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 64:54
Linus Ullmark (OTT) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 64:54
Česká a slovenská stopa
David Pastrňák (BOS) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 22:53
Pavel Zacha (BOS) – 1+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 18:49
Tři hvězdy utkání
1. Pavel Zacha (BOS) - 1+0
2. Joonas Korpisalo (BOS) - 20 zákroků
3. Andrew Peeke (BOS) - 0+2
Buffalo Sabres - St. Louis Blues
0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky
13. M. Joseph, 23. Bjugstad (Faulk, M. Joseph), 59. Faulk (M. Joseph).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 17 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 14 zákroků, 2 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:50
Joel Hofer (STL) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:22
Tři hvězdy utkání
1. Joel Hofer (STL) - 27 zákroků
2. Mathieu Joseph (STL) - 1+2
3. Nick Bjugstad (STL) - 1+0
New Jersey Devils - Montreal Canadiens
4:3pp. (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)
Branky a nahrávky
2. Glass, 29. Palát (Nemec, Cholowski), 59. Meier (Mercer, J. Hughes), 62. Bratt – 3. K. Dach (Dobson, Matheson), 41. J. Evans (Josh Anderson, Dobson), 51. O. Kapanen (Newhook).
Statistika
Střely na bránu: 28 –19 | Přesilová hra: 0/5 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 16 zákroků, 3 OG, úspěšnost 84,2%, odchytal 60:18
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 61:29
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:44
Ondřej Palát (NJD) – 1+0,+1 účast, 1 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:24
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -1 účast, 4 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:35
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 61:29
Tři hvězdy utkání
1. Jesper Bratt (NJD) - 1+1
2. Noah Dobson (MTL) - 0+2
3. Timo Meier (NJD) - 1+0
Carolina Hurricanes - Minnesota Wild
4:3 (3:2, 1:1, 0:0)
Branky a nahrávky
13. Blake (S. Walker), 14. Svečnikov (Nikišin, Sebastian Aho), 17. S. Walker (Jarvis, K. Miller), 21. Ehlers (Blake) – 6. Boldy, 14. Faber (Kaprizov, M. Johansson), 21. Boldy (Tarasenko, Spurgeon).
Statistika
Střely na bránu: 27 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 23 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 19 zákroků, 3 OG, úspěšnost 86,4 %, odchytal 60:00
Filip Gustavsson (MNS) – 23 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,2 %, odchytal 58:12
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sean Walker (CAR) - 1+1
2. Jackson Blake (CAR) - 1+1
3. Nikolaj Ehlers (CAR) - 1+0
Pittsburgh Penguins - Washington Capitals
5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Branky a nahrávky
3. Crosby (Kindel, Rust), 12. Crosby (Rust, E. Karlsson), 23. Mantha (Novak, Lizotte), 52. Rust (Malkin, Kindel), 58. Dewar (Letang) – 30. D. Strome (Ovečkin), 35. Sandin (D. Strome, Ovečkin), 40. Wilson (D. Strome, Carlson).
Statistika
Střely na bránu: 31 – 31 | Přesilová hra: 3/5 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Arturs Šilovs (PIT) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:37
Charlie Lindgren (WSH) – 26 zákroků, 4 OG, úspěšnost 86,7 %, odchytal 58:01
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:37
Tři hvězdy utkání
1. Bryan Rust (PIT) – 1+2
2. Sidney Crosby (PIT) – 2+0
3. Dylan Strome (WSH) – 1+2
Nashville Predators - Philadelphia Flyers
1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky
2. O'Reilly (F. Forsberg, Blankenburg) – 25. Mičkov (York, Couturier), 38. Cates (Drysdale, Konecny), 59. Konecny (Dvorak, York).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 58:05
Daniel Vladař (PHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Noah Cates (PHI) - 1+0
2. Matvej Mičkov (PHI) - 1+0
3. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+0
Dallas Stars - Anaheim Ducks
5:7 (2:0, 1:4, 2:3)
Branky a nahrávky
6. W. Johnston (Rantanen, Heiskanen), 17. W. Johnston (Heiskanen, J. Robertson), 29. Seguin (Steel, Heiskanen), 42. Rantanen (W. Johnston, J. Robertson), 57. Hintz (Rantanen, Heiskanen) – 22. Kreider (Leo Carlsson), 23. I. Moore (Poehling, Nesterenko), 35. C. Gauthier (Killorn), 38. Zellweger (Sennecke, Killorn), 41. Kreider (Helleson, Terry), 50. Leo Carlsson (Terry), 59. McTavish (Sennecke, C. Gauthier).
Statistika
Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 3/5 – 2/5 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 58:15
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:49
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 7:03
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:49
Tři hvězdy utkání
1. Chris Kreider (ANA) – 2+0
2. Wyatt Johnston (DAL) – 2+1
3. Leo Carlsson (ANA) – 1+1
Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning
3:6 (2:0, 0:2, 1:4)
Branky a nahrávky
8. Barbašev (Hanifin, Marner), 16. Barbašev (Marner, Eichel), 44. Marner (Eichel, Barbašev) – 21. Goncalves (James), 24. James (Bjorkstrand), 43. Kučerov (Bjorkstrand, Guentzel), 45. Hagel (James), 55. Kučerov (Hedman, Hagel), 60. Hagel (Kučerov).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 27 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Carl Lindbom (VGK) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 58:37
Andrej Vasilevskij (TBL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 17:56
Erik Černák (TBL) – 0+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:31
Tři hvězdy utkání
1. Nikita Kučerov (TBL) – 2+1
2. Mitch Marner (VGK) – 1+2
3. Dominic James (TBL) – 1+2
Los Angeles Kings - Florida Panthers
2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Branky a nahrávky
10. Kopitar (Kempe, Byfield), 11. Perry (M. Anderson, Edmundson) – 3. Bennett (Petry, J. Boqvist), 18. Marchand (Ekblad), 32. Reinhart (Verhaeghe, Mikkola), 49. Lundell (Luostarinen), 53. Marchand.
Statistika
Střely na bránu: 26 – 24 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 9 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Anton Forsberg (LAK) – 19 zákroků, 5 OG, úspěšnost 79,2 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brad Marchand (FLA) – 2+0
2. Niko Mikkola (FLA) – 0+2
3. Anton Lundell (FLA) – 1+0
