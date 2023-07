Duchene je připraven na nový start! S Dallasem cítí šanci

Bylo to intenzivních několik dnů. Nejprve vyplacení ze smlouvy, poté stres, jestli si najde na trhu nový tým. A následně velmi rychlý podpis s Dallasem. Matt Duchene neváhal a s texaským celkem podepsal téměř okamžitě. Nebylo na co čekat.

I když byla celá zkušenost těžká, Duchene, jenž podepsal na rok a tři miliony dolarů, řekl, že se těší na svou budoucnost.

„Bylo to asi nejbláznivějších 48 hodin v mém životě,“ řekl Duchene. „Všichni samozřejmě vědí, jak jsme byli v Nashvillu zakořenění a jak jsme to vnímali jako dlouhodobý plán, ale víte, jak se to říká. Člověk míní, život mění.“

Duchene podepsal v týmu, který dal sedmý nejvyšší počet branek. Odrazilo se to na individuálních statistikách, když životní sezony zapsali Jason Robertson, Roope Hintz či Miro Heiskanen. V týmu podávali skvělé výkony také veteráni jako Jamie Benn a Joe Pavelski, což je něco, na co Duchene může navázat.

Duchene, který v kariéře odehrál 976 zápasů v základní části v Coloradu, Ottawě, Columbusu a Nashvillu, totiž ví, jak se přizpůsobit změnám a vytěžit z těžkých situací maximum.

„Je to byznys,“ řekl Duchene. „Když se podíváte na Pavelskiho, Ryana Sutera nebo trenéra DeBoera, jsou to jedni z nejlepších lidí ve svém odvětví. I přes to se ve svých klubech ocitli nechtění. Když se to může stát takovým lidem, může se to stát komukoli. Když vám tým řekne, že už vás nechce, je to těžké. Ale tak to je, přijde nový manažer a chce věci po svém.“

I když je ještě brzy, dalo by se předpokládat, že Duchene bude hrát ve formaci s Tylerem Seguinem. Oba by mohli najít určitou chemii. A jak navíc Duchene uvedl, se Seguinem se zná už od dob, kdy oba v mládí hráli v Torontu.

„Skutečnost, že můžete hned nastoupit a hrát s takovým hráčem, jako je Tyler, je pochopitelně lákavá,“ dodal Duchene.

Není to ale o hráčích, nýbrž o týmu.

„Šance vyhrát teď a tady,“ odpověděl Duchene na otázku, proč si vybral Dallas. „Mockrát v kariéře jsem tu šanci neměl. Jednou jsem byl ve druhém kole. Takže být součástí týmu, který má spoustu kluků v nejlepších letech, spoustu kluků jako Pavelski a Suter, kteří ještě nevyhráli a mají hlad, to mě opravdu lákalo.“

