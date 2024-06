Dubois? Moje chyba! Legenda Králů se neschovává, bere přešlap na sebe

Nevyšlo to. Los Angeles věřilo, že přivádí v Pierru-Lucu Duboisovi hráče, který ambiciózní mančaft posune o úroveň výš. Jenže frankofonní Kanaďan jako by hrál ve své premiérové sezoně se zataženou ruční brzdou. Osmiletá smlouva na 68 milionů dolarů působila hrozivě. Stejně jako odstupné, které získali Tryskáči z Winnipegu. Ve středu udělal GM Rob Blake za Duboisovou érou tlustou čáru.

Dubois po mizerném premiérovém ročníku hlásil, že je namotivovaný a že udělá všechno pro to, aby se zlepšil.

Aby zase předváděl špičkové výkony.

Pokusí se o to ovšem už na nové adrese. Své čtvrté v NHL, přičemž na sobě nese cejch problematického borce, se kterým to nemají trenéři ani spoluhráči jednoduché.

Zároveň ovšem všichni vědí o jeho potenciálu. Už má na kontě sezonu s 27 góly a 63 body a ve chvílích, kdy hraje v top formě, je považován za elitního centra.

I to je důvod, proč je Blake, legendární zadák a teď čas od času kritizovaný funkcionář, k sobě kritický. Mrzí ho, že Kings nevymáčkli z Duboise maximum.

“Neudělal jsem dost pro to, aby měl v našem mančaftu tu správnou roli. Beru to na sebe, v tomhle jsem měl já, ale také další lidé v našem klubu, udělat víc,” pověděl Blake.

“Byla to naše zodpovědnost,” dodal Blake.

Samozřejmě, mohl se obout do samotného hráče, místo toho ale hledal chybu u sebe. A má za to, že se mohl vice přičinit o to, aby Dubois lépe zapadl a měl pozici, jakou potřeboval.

Velkorysé, že?

Blake si nepochybně oddechl, že se zbavil obřího kontraktu. Relativně bezbolestně, kdo ví, jestli by byla podobná výměna možná za půl roku či později. Kdyby se Dubois dál trápil, obchodní partner by se hledal hůře a hůře.

Co samozřejmě musí Blakea štvát, je protihodnota, kterou loni Tryskáčům za brzy šestadvacetiletého hokejistu, poskytl.

Vzpomínáte?

Šlo o Gabriela Vilardiho, Alexa Iafalla, Rasmuse Kupariho a také druhé kolo v letošním draftu. Víra v Duboise byla značná. O to bolestnější přišlo vystřízlivění.

