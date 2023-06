Dubas ne, Keefe ano. Maple Leafs počítají se svým trenérem

Pořádně živo je po sezoně v Torontu. Několik týdnů se rozebíralo, proč se vypadlo v play off. Následoval odchod Jasona Spezzy či Kylea Dubase. Velkých změn však dle všeho nedozná realizační tým.

Je běžné, že nový generální manažer, který přichází do organizace, si najme vlastního trenéra, ale v Torontu to na to nevypadá.

Podle novináře Darrena Dregera z TSN by Maple Leafs měli v létě jednat o prodloužení smlouvy s trenérem Sheldonem Keefem.

Nový generální manažer Brad Treliving a Keefe už společně zahájili pohovory s kandidáty na místo odcházejícího asistenta trenéra Spencera Carberryho, dodává Dreger. I to je velká indicie k tomu, že se s Keefem opravdu dlouhodobě počítá.

Keefe na podzim vstoupí do posledního roku své smlouvy. Najal ho bývalý šéf Toronta Kyle Dubas, který byl v květnu propuštěn. Oba spolu měli dlouhou historii, protože Dubas Keefea najal jako svého trenéra třikrát – v roce 2012 u Soo Greyhounds v OHL, v roce 2015 u Toronto Marlies v AHL a v roce 2019 u Leafs.

Toronto se na jaře poprvé od roku 2004 dostalo přes první kolo play off, ale po tomto krátkém okamžiku slávy následovalo zklamání v podobě vyřazení od Floridy ve 2. kole.

Keefe má v Leafs bilanci 166-71-30 během čtyř sezón v základní části. Jeho procentuální úspěšnost 67,8 % je nejlepší v historii klubu a třetí nejlepší v historii mezi trenéry s alespoň sty odtrénovanými zápasy v NHL. Jeho bilance v play off je však pouhých 13-17.

„Myslím, že je to opravdu dobrý trenér,“ řekl Treliving o trenérovi na své úvodní tiskové konferenci. „Můj názor je takový, že abyste mohli určit, zda je člověk dobrý, špatný nebo nijaký, s ním musíte pracovat. Musíte ho poznat. Přicházím sem bez jakýchkoli předsudků.“

Stačila však chvíle v týmu a Treliving usoudil, že Keefea je vhodné si ponechat.

