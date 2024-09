Dubas mě ujistil, že se budeme snažit vyhrávat. Peníze jsou vedlejší, řekl Crosby

Nebyla to obvyklá tisková konference. Místo toho se Sidney Crosby odpovídal po podpisu kontraktu na otázky novinářů na dvorku fanoušků, kteří měli to štěstí, že jim Crosby v pondělí doručil permanentky.

Smlouva byla dalším ústupkem, který Crosby ve svém životě pro organizaci Penguins udělal, aby jí pomohl udržet vítězný tým, nebo se o to alespoň pokusil. „Nejdůležitější je pro mě vyhrávat. Chápu dynamiku, jak vše funguje, je důležité dát týmu co nejlepší šanci na úspěch,“ řekl Crosby. „Soustředím se na to víc než na peníze. Takový je můj přístup, a tak jsem to vždycky měl.“

Sedmatřicetiletý hráč odehrál v dresu Penguins celou svou kariéru a před jedenácti lety podepsal dvanáctiletou smlouvu s tím, že po jejím vypršení odejde do důchodu, ale věk umí měnit perspektivy.

Crosby neví, jak dlouho ještě bude hrát, ale zdaleka ještě nepověsil brusle na hřebík. Opět podepsal za mnohem nižší než tržní hodnotu.

„Délka smlouvy byla příčinou zdržení. Nevíte, snažíte se promítnout, jak se budete cítit za řadu let, to je těžké,“ popisoval Crosby. „Chtěl jsem se ujistit, že délka smlouvy je něco, co dává smysl jak pro mě, tak pro tým. Jsem rád, že je to hotové a já se můžu soustředit na hokej, a jsem opravdu vděčný, že tu můžu ještě hrát.“

Když Crosby přes léto dlouho nepodepsal, začaly se množit spekulace, ale podle Crosbyho hrály roli dvě věci. Jednak neví, jak dlouho ještě bude hrát, a nechtěl tým do budoucna brzdit mrtvými penězi, jednak zřejmě potřeboval potvrzení, že Penguins budou i nadále konkurenceschopní.

Crosby sice výslovně neřekl, že toto ujištění potřebuje, ale uvedl, že to bylo součástí jeho rozhovorů s prezidentem hokejových operací Kylem Dubasem.

„V průběhu celého procesu jsem s Kylem vedl několik rozhovorů a chtěl jsem vědět, že ze strany organizace a vlastníků je stále hlad po vítězství,“ řekl Crosby. „Celou dobu, co jsem tady, to platilo. Je to opravdu důležité. Chcete najít všechny možné způsoby, jak se dostat zpět do play-off a bojovat o Stanley Cup. Bylo uklidňující to slyšet, pomohlo to.“

Pro Pens to bylo dlouhé léto. Přišly posily včetně Codyho Glasse a Kevina Hayese, Dubas také získal velmi žádaného Rutgera McGroartyho. Tyto posily se připojí k jádru, které tvoří Kris Letang a Jevgenij Malkin, s nimiž Crosby hraje už 19 sezon.

Zda se Dubasovi podařilo doplnit vhodně tým, je nevyřešená otázka, o které se pravděpodobně bude diskutovat až do konce sezony. Ale stačilo to k tomu, aby Crosby uvěřil.

„Je to o důvěrě a víře. Tím, že jsem během své kariéry prošel tolika různými situacemi, si troufám říct, že vím, že se tu vždycky něco očekávalo. A to se mi líbí,“ řekl Crosby. „Mám rád očekávání, z každého to dostane to nejlepší a nutí nás to být lepší. To je důležitý prvek.“

Share on Google+