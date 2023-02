Druhý v dějinách! Miluju střílení gólů, jásal Chytil po bekhendové parádě

Filip Chytil skóroval už popáté za sebou a dál si plnými doušky vychutnává svou životní sezonu! Poprvé v kariéře je na 19 trefách, vrací se mu všechna letní dřina i poctivé pilování detalů. Stihnout před 24. narozeninami dvě gólové série dlouhé aspoň pět mačů? To v dresu newyorských Rangers stihl terpve jako druhý hokejista v historii slavného klubu z Madison Square Garden, navázal na švédskou legendu Tomase Sandströma.

23. ledna.

Právě tehdy začala Chytilova současná šňůra, při níž dokonale ukazuje, jak zábavným hokejistou umí být. Má perfektní tah na bránu. Šikovné ruce. Neukvapí se, umí zaskočit soupeře mazaným řešením.

Tak jako v duelu s Vancouverem.

Na 2:0 zvyšoval, poté co střelu jen naznačil, čímž převezl jak obránce, tak brankáře, a pohodlně zakončil do odkryté části klece.

Krása nesmírná!

"Ale hlavní kus práce odvedl Kaapo (Kakko) na krátkém mantinelu, vybojoval pro mě puk. A mě pak vyšlo to naznačení, bekhendem jsem pak pálil prakticky do prázdné," povídal odchovanec Zlína, jednadvacítka draftu roku 2017.

Na kontě klidně mohl mít i 20. trefu, jenže šanci postavit se tváří v tvář Spenceru Martinovi nedostal. Za faul, kterým byl zastavený při brejku, nařídili arbitři místo trestného střílení jen dvě minuty.

Tak třeba příště.

Český forvard je každopádně v laufu a dává vzpomenout na rok 2018, kdy rozpoutal Chytilmánii. Coby zelenáč se trefil pětkrát v řadě a fanoušci Blueshirts šíleli.

Mimochodem, i tehdy se prosadil Chytil jak proti floridským Panterům, tak proti Canucks.

Od té doby se, až na pár záblesků geniality, na podobné výkony čekalo marně. Chytil – alespoň co se týče bodových zisků – stagnoval. Opakovaně se mluvilo o jeho trejdu, býval terčem kritiky. To už je ale fuč.

Rychlonohý centr patří k nejefektivnějším hráčům NHL, což vede fanoušky i novináře k volání po jeho větším vytížení.

Zkušený trenér Gerard Gallant si ale do práce mluvit nenechá, ani od známého žurnalisty Larryho Brookse, který nedávno napsal: "Nechápu, proč není Chytil povýšen k Artěmiji Panarinovi."

Možná zapomněl, že Gallant vedle něj Chytilovi šanci dal. Jako nejlepší místo pro jeho růst ale vidí Kid Line. Formaci talentovaných dravců, s Kakkem a Alexisem Lafrenierem.

Řadu, v níž každý z hýčkaných prospektů manhattanského klubu prodává své kvality, ale zároveň může pracovat na rozličných nedostatcích.

Chytil se nejvíce potýkal s výkonnostními výkyvy, stále zaostává na buly.

Jestli chce hrát ve středu, potřebuje na vhazování chodit. A ne se schovávat na křídle u Panarina s Mikou Zibanejadem. Nejspíš právě takhle nad jeho rolí, vytížením a budoucností přemýšlí Gallant.

Toho musí těšit, jak Chytil i přes lekce, které schytává od protivníků při buly, mančaftu pomáhá. Dovede totiž puk získat. Najít si ho. A prosadit se.

"Miluju střílení gólů. Užívám si to díky tomu, že přispívám k našim výhrám. To je pro mě nejdůležitější," povídá plejer s dvaasedmdesátkou na zádech. Nedávno mu z tribuny tleskali i rodiče, to když skóroval proti Vegas Golden Knights.

V poslední době Chytilovi minuty na ledě zvolna přibývají. Gallant není slepý. A zároveň ví, co dělá. Nastartoval kariéru už nejednomu „mlaďasovi“, Chytil by jistě byl rád dalším.

