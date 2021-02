Druhý přestup za tři dny, Galchenyuk se opět stěhuje. Vybojuje si šanci v Torontu?

Ta fotka není stará ani měsíc. Alex Galchenyuk debutuje v ottawském dresu, prohání se po ledě v zápase s Winnipegem. Přesto snímek nyní působí jako zoufale neaktuální, Američan s běloruskými kořeny totiž od jeho pořízení hned dvakrát změnil působiště. Nejprve se v sobotu, den po svých 27. narozeninách, stěhoval do Caroliny. V pondělí pak putoval opět o dům dál a to do Toronta. Jeho přezdívka "Mr. Worldwide" k němu snad nikdy nepasovala lépe.

Když vyrůstal, cestoval se rodinou po celém světě.

Táta Saša hrál hokej v Americe, Německu, Itálii, Rusku i Bělorusku.

Oficiální web Montreal Canadiens tak před lety Galchenyukovi, který tou dobou bavil spoluhráče angličtinou se silným ruským přízvukem, přišil přízvisko "Pan Světoběžník".

Teď je z šikovného útočníka, jehož ovšem dlouhodobě sráží mizerná defenzíva, opět zkušený cestovatel. Vždyť od června 2018 zažil pět výměn a navrch si jednou vyzkoušel pozici volného hráče.

Suma sumárum, za poslední tři roky patřil sedmi klubům NHL.

Minulá sezona nevyšla Galchenyukovi ani směrem dopředu, k tradičním potížím v defenzívě se přidala nižší produktivita a výsledkem bylo, že se 28. října 2020 upsal Senátorům za pouhý milion dolarů (a 50 tisíc k tomu).

Skromná gáže, viďte? Na to, že byl Galchenyuk trojkou draftu rozhodně. Na to, že to není zase tak dlouho, co dělal padesát bodů za sezonu, nepochybně. Jenže výkonnostní pád a mizerné bránění razantně srazily cenu bývalé hvězdičky.

Alex Galchenyuk is on a mission. pic.twitter.com/CYX3io29lP — BarDown (@BarDown) February 16, 2021

Galchenyuk byl supertalent. Skvělý bruslař s famózní technikou hole. S americkou dvacítkou kdysi vyhrál juniorské zlato. Ovšem kde ty loňské sněhy jsou... Momentálně je horkým bramborem, kterého si kluby NHL přehazují.

Ottawa s ním ztratila trpělivost po pouhých 11 zápasech (přičemž už po třech z něj udělala zdravého náhradníka) a 12. února ho poslala spolu s Cedricem Paquettem k Hurikánům. Za Ryana Dzingela, který se tak vrátil k Sens.

Za Canes Galchenyuk nikdy nenastoupil. Už po třech dnech ho Carolina coby člena svého farmářského mužstva vyměnila do Toronta.

Maple Leafs za něj obětovali slibného Rusa Jegora Korškova. Čtyřiadvacetiletý forvard momentálně hostuje v KHL, kde válí za Lokomotiv Jaroslavl. A také Davida Warsofskyho, nevysokého amerického beka, který prakticky celý život farmaří.

Dá se očekávat, že Galchenyuk určitý prostor v Torontu dostane. I kvůli tomu, že Javorové listy už v této sezoně stihly nasadit 18 útočníků.

Bude zajímavé sledovat, zda v nabušeném kádru pookřeje. K ruce bude mít výborné spoluhráče, málokterý klub se může pochlubit tak silnou ofenzívou jako Toronto.

Zároveň se ale nepředpokládá, že by kouč Maple Leafs Sheldon Keefe začal rozdávat Galchenyukovi minuty po hrstech. Bude si je muset vydobýt tvrdou prací v AHL, právě na farmě jeho další hokejová mise začne.

Povede se mu restartovat kariéru, nebo brzy opět dostojí své přezdívce "Mr. Worldwide"? Smlouvu má jen do konce sezony.

Vsaď si na Sazkabetu nyní s bonusem 5500 Kč pro nové hráče



Share on Google+