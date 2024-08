Druhý Bedard? McKenna míří na jedničku draftu, v zádech má triumf na Hlinkovi

Gavin McKenna si před ziskem zlata s Kanadou na Hlinka Gretzky Cupu 2024 v Edmontonu nechal poradit asi od toho nejlepšího, tedy od svého bratrance Connora Bedarda. „Před turnajem jsem se ho zeptal, jak se vyrovnává s tlakem, když jde do velkých turnajů," prozradil McKenna.

McKenna přidal další zářez na svůj rostoucí seznam úspěchů, když Kanada porazila Česko 2:1 a vyhrála turnaj, na němž se představili nejlepší hráči světa do 18 let. Šestnáctiletý mladík, který je kandidátem na volbu číslo 1 na draftu v roce 2026, získal letos také zlato na MS do 18 let.

„Ten pocit je neskutečný," řekl McKenna. „Nemám slova, kterými bych to popsal. Tahle parta kluků je neuvěřitelná a vyhrát to s nimi, to je úžasný pocit. Na tomto turnaji jsem poznal spoustu nových přátel a člověk se s těmi kluky tak sblížil, na konci turnaje jste bratři."

McKenna vstoupil v minulé sezoně do WHL jako patnáctiletý. V 61 zápasech za Medicine Hat nasbíral 97 bodů (34 gólů a 63 asistencí), v pěti zápasech play off zaznamenal dalších šest a byl vyhlášen nováčkem roku v celé Canadian Hockey League. „Tohle mi určitě zvedne sebevědomí," dodal McKenna.

Na McKennu se na turnaji soustředilo hodně pozornosti, přestože bude moci být draftován až v roce 2026. Splnil to, co se o něm říkalo. Ve finále sice nebodoval, ale měl řadu příležitostí.

„Je to hráč, který miluje tlak, rád hraje a rád je tím, o kom se mluví," řekl trenér Kanady Kris Mallette. „Na turnaji to bylo všechno o Gavinu McKennovi a myslím, že to zvládl dobře a bude první, kdo vám řekne, že to není snadné, ale prostě to k tomu patří. Je to něco, na co si zvykne, a tohle je jen malý kousek z jeho opravdu dobré cesty, na které bude."

Na tu ale ještě nemyslí. Pěkně krok za krokem.

„Když jste na ledě, tak se na to nesoustředíte," mávl rulou McKenna. „Možná vás může trochu dostat, že vás lidé sledují, ale vy se prostě musíte soustředit na své věci. Pokud máte špatné střídání a špatný zápas, prostě jdete dál a jen se díváte na širší spektrum."

