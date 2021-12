Druhákovo prokletí? Kdepak, Kaprizov vládne NHL a obral Gáboríka o rekord

Trochu matnější. Obzvlášť na hráče, co má v kapse smlouvu na devět milionů ročně. Takový byl vstup do sezony v podání Kirilla Kaprizova. Jenže čtyřiadvacetiletý Rus se postupně rozjel a momentálně je ještě lepší než kdykoliv dřív. A taky produktivnější než všichni ostatní hokejisté v NHL. Od 18. listopadu nastřádal 25 bodů, k devíti gólům přihodil 16 asistencí! Ve zmíněném období vládne zámořské soutěži a novinové titulky hlásají: "Kaprizov je zpátky!".

Minnesota má za sebou nášup od Dallasu, v přestřelce na Divokém západě prohrála 4:7.

Čerstvá prohra ale těžko může zkazit dojem z prvních 30 zápasů Wild, vždyť patří k nejlepším klubům v NHL. Parta kolem Kaprizova sází spoustu gólů (celkem 112, druhý flek v lize) a vévodí Západní konferenci.

Klíčovou postavou je opět "Kirill the Thrill", letošní vítěz Calderovy trofeje pro nejlepšího nováčka.

Kouč Dean Evanson udělal skvělý tah, když mu do lajny vedle Matse Zuccarella přihodil Ryana Hartmana. Machra na černou práci, co si podle uznávaného webu The Athletic povýšení jednoznačně zasloužil.

Ostatně, to jak jim to spolu klape, předvedli Zucarello, Hartman a Kaprizov i proti Stars, nastřádali celkem sedm bodů!

"Když se podíváte na skvělé formace napříč NHL, tak uvidíte, že je netvoří tři typově stejní hráči. Potřebujete střelce, nahrávače a bourače. Šikovné kluky tak doplníte slonem v porcelánu, dělníkem ledu," povídá Bill Guerin, generální manažer Wild.

Stručně, byť výstižně vysvětluje, proč to minnesotské úderce šlape.

Jako tradičně vyčnívá Kaprizov, za 30 mačů stihl rodák z Novokuzněcku i přes pomalejší rozjezd 35 bodů, a stanovil tak nové klubové maximum. O rekord obral Mariána Gáboríka, slovenský šutér před 14 lety zvládl o bod méně.

Kaprizova zdobí rychlost, kreativita i přesná střela. Poslední jmenovanou zbraň ukázal i v American Airline Center, když z mizerného úhlu propálil Jakea Oettingera.

Náramná byla i jeho přihrávka na Hartmanův gól.

Třetí bod si pak připsal v přesilové hře, kdy byl na začátku akce zakončené Kevinem Fialou. I v prohraném zápase dal na odiv své umění, člověk pak snadno pochopí, proč je za poslední měsíc nejproduktivnějším hráčem NHL.

K triumfu tentokrát jeho kouzla nicméně nevedla, což asi nejvíc mrzelo Jordieho Benna. Ten se poprvé od roku 2019 utkal se svým mladším a slavnějším bratrem Jamiem, kapitánem Hvězd.

Pár let spolu hrávali v Dallasu, Jordie poté vystřídal Montreal, Vancouver, Winnipeg a Minnesotu. Zblízka tak může sledovat, co Kaprizov dokáže. Mimochodem, ruská hvězda zdatně odolává takzvané "sophomore jynx.".

"Druhákovo prokletí" svázalo v druhé sezoně svázala ruce i těm nejlepším nováčkům, mnohým vítězům Calder Trophy. Zdá se, zdá, že tento tábor Kaprizov nerozšíří.

