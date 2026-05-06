Druhá Vezina pro Vasilevského, hlasy i pro Vladaře! V čem se vítěz vyrovnal Haškovi?

6. června 19:22Tomáš Zatloukal
Andrej Vasilevskij se po sedmi letech vrací na brankářský trůn! Je to právě jednička Bolts, kdo díky 114 bodům od generálních manažerů suverénně sesazuje Connora Hellebuycka. Amerického čahouna, co kraloval dva roky po sobě (2024 a 2025). Rus přezdívaný Big Cat, kvůli obdobně impozantním fyzickým proporcím a bleskovým reflexům, si o prestižní individuální poctu řekl třeba 39 výhrami, v tomto ohledu nebyl nikdo napříč NHL lepší .
Zatímco o takovou trofej Jacka Adamse to byla hodně těsná přetahovanou, v případě Veziny šlo o jednoznačnou záležitost.
Hned 17 funkcionářů dalo Vasilevského na první flek.
Slaví každopádně oba dobří známí z Tampy - jak Jon Cooper coby top kouč, tak jednatřicetiletý fantom, který byl mezi finalisty na zisk Vezina Trophy už pošesté!
Tímto počinem vyrovnal výkon Dominika Haška (česká legenda ovšem ve všech šesti případech pak i cenu pro nejlepšího z maskovaných mužů přebírala), lepší jsou jen Patrick Roy (7) a Martin Brodeur (9).
Vasilevskij potvrdil, že Rusko je gólmanskou velmocí, vždyť za poslední dekádu slavili vyslanci této země hned pětkrát! Navíc se dočkali tři různí borci - ještě Igor Šesťorkin a Sergej Bobrovskij.
Video z předání - záminkou bylo fingované prohledání vozidla policisty:
Andrei Vasilevskiy thought the police were searching his car… they were actually delivering his second Vezina Trophy ???? pic.twitter.com/0SoNVI10Ge
— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) June 6, 2026
Na druhém místě navíc letos skončil jejich krajan Ilja Sorokin, kterého nejspíše o triumf připravil fakt, že nakonec nedotáhl NY Islanders do play-off.
Došel mu dech, jistě i vzhledem k obřímu vytížení ve finiši základní části.
To Vasilevskij do elitní osmičky Východní konference se svými parťáky pronikl, přičemž měl na postupu lví podíl. V NHL patřil do špičky jak v úspěšnosti zákroků (91,2 procenta), tak bv brankovém průměru (2,31).
Lichotily mu i analytické údaje.
Výsledky hlasování o Vezinu za sezonu 25/26:
Andrei Vasilevskiy has won the Vezina Trophy for the second time in his career. Here is the full voting table, as selected by the league's general managers. #GoBolts pic.twitter.com/uhqdpVLQTB
— NHL News (@PuckReportNHL) June 6, 2026
Třetím finalistů byl vedle Rusů Jeremy Swayman, celkem devět bodů (dvakrát dostal hlas za druhé místo, třikrát za třetí) pak nastřádal Dan Vladař.
Jedničku Letců z Philadelphie vynesla životní sezona na šestý flek, vměstnali se před něj ještě Scott Wedgewood a Logan Thompson.