Dres, stulpny nebo návleky z Dynamického dne: Vrcholí aukce unikátních pardubických dresů

Dynamo Pardubice připravilo pro zápas s Motorem v rámci Dynamického dne speciální sadu dresů, které vznikly ve spolupráci s raperem Jicksonem a jsou bez reklam. Tyto unikátní hrané dresy i s podpisem hráče si nyní můžete vydražit, v aukci jsou také nehrané dresy, návleky na kalhoty a stulpny. Konec aukce je naplánován na pátek 28. 2. 2025 ve večerních hodinách.

Dynamický den je zápas zaměřený na mladou generaci. Mladí se ve velkém inspirují dnešními trendy, ale zároveň se často inspirují v dobách minulých. Vzorem dětí jsou jejich rodiče, vzorem současných hokejistů jsou legendy předchozích dekád. Dres pro Dynamický den se chová stejně. Vrací se do minulosti, a přitom následuje trendy dnešní doby.

Na podobě speciálních dresů pro Dynamický den 2025 se podílel Jickson, raper a ambasador Dynama, a společně s ním Art Director Andreas Gold. Oba jsou součástí populárního labelu Milion+.

„Jsou krásné. Já mám strašně takové to lehké retro rád, takže mně se ty dresy hodně líbily a označil bych to za poslední tři roky, co jsem zpátky v Dynamu, za nejlepší kolekci,“ pochvaloval design speciální sady dresů pardubický útočník Lukáš Radil.

Vydražit si můžete jakýkoli hraný dres z Dynamického dne a v aukci jsou také nehrané dresy kapitána Lukáše Sedláka, reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka nebo brankáře Romana Willa. K dispozici jsou také rezervní dresy beze jména (bez podpisu). Dresy z letošního Dynamického dne nepůjdou do volného prodeje.

Aukce probíhá ZDE.

Dresy si můžete pořídit rovnou bez zapojení do aukce, a to pomocí tlačítka "kup teď." V takovém případě je cena jednoho dresu 40 000 Kč.

Aukce končí v pátek 28. února v podvečerních hodinách s tím, že mezi jednotlivými artefakty jsou odstupy. Aukce je prodlužovaná, každý příhoz v poslední minutě přidá k času dalších 60 sekund.

Část výtěžku poputuje na transparentní konto Dynamo daruje.

