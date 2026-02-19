Dramatická proměna Lavin. Osm mužů z kola ven? Naopak, jen okteto se v Coloradu udrželo

25. února 16:30Tomáš Zatloukal
Jsou to necelé čtyři roky, co Avs získali Stanley Cup. Ač to na první pohled, ve chvíli, kdy zaznamenáte tváře Nathana MacKinnona, Gabriela Landeskoga či Caleho Makara a také obraz hry, tak nepůsobí, coloradský kádr se od té doby dosti prostřídal. Víte, že na aktuální soupisce najdete po čerstvém odchodu Sama Girarda už jen osm pamětníků relativně nedávného triumfu?
Girard je tím nejnovějším "odpadlíkem".
Navázal na Mikka Rantanena, hvězdného Fina, který se poroučel v minulé sezoně, poté co marně hledal společnou řeč při vyjednávání o nové smlouvě.
Před nimi odešli či byli odejiti také oba brankáři (Darcy Kuemper s Pavlem Francouzem), beci Erik Johnson, Bowen Byram, Jack Johnson, Kurtis MacDermind a naposledy Girard, pryč jsou z forvardů kromě Rantanena Nazem Kadri, J.T. Compher, Andre Burakovsky, Alex Newhook, Nico Sturm, Andrew Cogliano, Darren Helm a Nicol Aubé-Kugel.
To je slušný průvan, že? Laviny zkrátka jsou dnes do značné míry jiným mančaftem, byť stále stojí na nezpochybnitelném jádru ve složení MacKinnon, Makar, Landeskog a Devon Toews.
Kromě nich zůstali už jen.Josh Manson, Artturi Lehkonen, Valerij Ničuškin a Logan O'Connor.
Nový náboj dali klubu ze Skalistých hor energičtí hráči jako Ross Colton či Jack Drury, nepřehlédnutelný je i excentrický veterán Brent Burns, svůj střelecký kumšt občas ukáže Victor Olofsson, v obraně roste v oporu Sam Malinski.
Nejvýraznější akvizice jsou ovšem jiné - kromě vyzdvihované obměny brankoviště pomocí dvou "woodů" (MacKenzie Blackwood a Scott Wedgewood) hrají prim olympionici Brock Nelson a Martin Nečas.
Od roku 2022 se toho zkrátka změnilo spousta. Nedošlo o obměnu, kterou by vystihoval název osmdesátkového bijáku s baseballového prostředí s Charliem Sheenem Osm mužů z kola ven, to okysličení bylo mnohem výraznější - pouze okteto hráčů se udrželo.
Ostatní zmizeli kvůli platovému stropu (Kadri, Burakovsky, Kuemper a s odstupem také Byram či Girard, šlo o zásadní motivaci při jejich trejdech), jindy sehrály role zdravotní trable a konce kariér, nebo trable s vyjednáváním další smlouvy (viz. Rantanen).
I přes všechny transfery ovšem zůstává ambice. V Denveru chtějí zpátky na hokejový trůn. A nejde jen o slova, akvizici Bretta Kulaka by měl následovat další obchod, mluví se o zvýšení konkurence v ofenzívě.
