Drama kolem Vancouveru. Miller byl jednou nohou pryč, Boeser mluví o výměně

Vancouver Canucks se podle informací Elliotta Friedmana významně přiblížili k výměně J.T. Millera, ale trejd se nakonec neuskutečnil. Miller, který měl být kvůli postupujícím jednáním vyřazen ze sestavy na zápas proti Edmontonu, nakonec nastoupil. Potichu nezůstává ani Brock Boeser.

Byli to New York Rangers, kdo údajně projevili o Millera zájem. Sám 31letý útočník, jenž v této sezóně nasbíral 31 bodů ve 35 zápasech, ale o výměnu nepožádal, jak potvrdil jeho agent Brian Bartlett. Miller, který má smlouvu s platem 8 milionů dolarů ročně do roku 2030 a plnou klauzuli o nevyměnitelnosti, byl původně draftován právě Rangers, za které hrál od roku 2012 do 2018.

Canucks podle Friedmana umožnili ostatním týmům s Millerem jednat, přestože zároveň rozeslali upozornění všem týmům, že jakýkoliv kontakt s jejich hráči bez povolení je zakázán.

Důvodů k výměně by asi bylo vícero, ale mohutně se spekuluje o napjatých vztazích mezi Millerem a Eliasem Petterssonem, dalším klíčovým hráčem Canucks. Pettersson, který má deset gólů a 29 bodů, uvedl, že chce ve Vancouveru zůstat.

Další hráč Vancouveru, Brock Boeser, je rovněž spojován s potenciální výměnou. Boeser si uvědomuje, že by mohl být považován za snadného kandidáta na výměnu vzhledem k tomu, že mu na konci sezony končí smlouva. „Každý tým, kterému se nedaří, dělá změny. A já jsem letos nehrál nejlépe,“ přiznal Boeser.

27letý útočník, jenž má 28 bodů v 38 zápasech, čelí kritice po sérii slabších výkonů. Třeba při čtvrteční prohře 1:5 proti Los Angeles Kings odehrál pouze 13 minut a 38 sekund, což je jeho sezonní minimum. Navzdory tomu Boeser zdůrazňuje, že se chce soustředit na pomoc týmu a doufá, že Canucks stále mají šanci na play-off. „Jsme stále nadosah. Pokud se vzchopíme a začneme vyhrávat, jsme zpátky ve hře,“ řekl.

