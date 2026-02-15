Drama a zádrhel pro Česko! Pokazilo zásadní boj se Švýcary, šach mat v prodloužení

15. února 15:00Ondřej Mach
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Uf, to byly nervy. A bohužel trudné vyústění pro Čechy. Strhující tahanici se Švýcarskem rozštípl až v nastaveném čase Dean Kukan, národní tým si tím zkomplikoval (nejen) pozici pro předkolo play off.
Realizační grupa kolem trenéra Rulíka ponechala sestavu v totožném složení, v jakém dohrávala předchozí utkání. S tím rozdílem, že Tomáška přesunula na třináctého útočníka a Kubalík zůstal mimo.
Napoprvé s Kanadou čelil národní tým síle z jiné galaxie. Napodruhé s Francií se zapotil, ale doručil otočku a povinný triumf. Do třetice se Švýcary? Kruciální svár, jehož výsledek značně ovlivní další průběh turnaje.
Výhra = schůdnější sok do předkola, prohra = o level kvalitnější, plus s horším výchozím bodem do (případného) čtvrtfinále a dál. V sázce zkrátka bylo mnoho.
K prvotnímu náporu se nadechli Švýcaři. Češi se těžko srovnávali s vysunutým forčekem, zaostávali také v osobních soubojích. Kostrbatý odpich na chvíli přerušila přesilovka, při hře pět na pět ovšem dál tempo diktoval spíš soupeř.
Když už ale Červenka a spol. pro jednou našli skulinku ve švýcarském napadání, byla z toho erupce radosti. Kämpf u mantinelu vydoloval puk a poslal do přečíslení Nečase, který přehodil do strany na Filipa Chlapíka a last minute povolaný útočník propálil přesouvajícího se Genoniho – 0:1.
Za pár minut v přesilovce orazítkoval tyč Pastrňák, na druhé straně pak v oslabení ujel Moser – propadnutí v obraně zachránil jistý Dostál. Už předtím vyřešil několik nepříjemných situací, vyznamenal se při teči a dorážce Sutera.
Maskovaný muž z Anaheimu byl – stejně jako ve finále zlatého MS v Praze – českým faktorem X. Špatné spaní z něho možná budou mít Hischier nebo Niederreiter, druhého z nich okradl o branku v takřka stoprocentní příležitosti.
Pochvalu zasluhuje i rota na oslabení, před půlkou základní hrací doby svůj úkol zvládla dvakrát po sobě. Zdroj českého ofenzivního tlaku představovaly zejména přesilové hry: Stránského projektil schoval Genoni v lapačce, Pastrňákův bekhend do prázdné klece zase zázračně holí vyškrábl Moser!
A tak Švýcarsko uzemnilo auru Dostála za přispění vrtkavé fortuny. Výpad do otevřené české obrany táhl Roman Josi, bekhendem směřoval puk skrz slot a... Gudas ho bruslí nešťastně srazil mezi nohy gólmana – 1:1. Zakrátko se proti regulím provinil kápo Červenka a helvétské partě stačilo na druhou ťafku jen 25 sekund: osamocený Timo Meier zametl kotouč do brány po vyražené dělovce Josiho – 2:1.
Necelé dvě minuty, dvě inkasa a citelné trhliny do českých vyhlídek. Tím spíš, že se Čechům zkraje finálního dějství nedařilo zažehnout motory. Přesto opět v příhodný moment skórovali! Potřebný důraz na masce ukázal Chlapík, s dávkou štěstí procedil na Radima Šimka a zkušený zadák v pádu využil volný prostor ve švýcarské kleci – 2:2.
Jenomže... Česká euforie trvala jen něco přes minutu a půl. Chaos v areálu před Dostálem zužitkoval střelou na zadní tyč Pius Suter – 3:2, nároďák zase musel tlačit káru do kopce. Vrcholící drama ještě umocnil neuznaný gól kvůli Pastrňákově nedovolenému bránění Genonimu.
Tahle parta se ale jen tak nevzdává! Lavička před koncem přesilové hry odvolala Dostála, Švýcaři se bránili ve čtyřech proti šesti. A jejich zadní linie to neustála: Hronek excelentním pasem přenesl hru a Martin Nečas dal ránou z první zápasu novou zápletku – 3:3. V prodloužení potom z levého kruhu rozesmutněl český tábor obránce Dean Kukan – 4:3.
ŠVÝCARSKO – ČESKO 4:3 po prodloužení (0:1, 2:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 49. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan – 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák).
Rozhodčí: Campbell (Kanada), Rooney (USA) – Hautamaki (Finsko), Suchánek (Česko).
Vyloučení: 4:3.
Využití: 1:0.
Střely na branku: 29:32.
Diváci: 11 263.
Švýcarsko: Genoni – Josi, Moser, Siegenthaler, Kukan, Marti, Fora, Berni – Kurashev, Hischier, Meier – Andrighetto, Suter, Niederreiter – S. Schmid, Thürkauf, Bertschy – Knak, Jäger, Riat. Trenér: Fischer.
Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek. Trenér: Rulík.
|TÝM
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|SKÓRE
|BODY
|1.
|
Kanada
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|
6
|2.
|Švýcarsko
|3
|1
|1
|0
|1
|9:8
|5
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|1
|1
|9:12
|
4
|4.
|Francie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
