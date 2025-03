Draisaitl dvěma góly rozhodl o výhře Edmontonu, St. Louis znovu vyhrálo

O zajímavé momenty nebyla nouze. Po krátké absenci se do sestavy Oilers vrátil Leon Draisaitl a byl to právě on, kdo rozhodl o výhře Edmontonu v bitvě o Albertu. St. Louis se nezaleklo zápasu na ledě Colorada a vyhrálo devátý zápas v řadě.

Edmonton v bitvě o Albertu tahal za kratší konec provazu, nakonec ale slaví vítězství 3:2 po prodloužení. Hlavním hrdinou domácích se stal Leon Draisaitl, který nejdříve v závěru třetí třetiny srovnal a následně se trefil i v prodloužení. Lepší návrat do sestavy si německý útočník přát nemohl.

Na vítězné vlně nadále jede St. Louis, které dokázalo uspět i na ledě Colorada výsledkem 2:1. Vyrovnané utkání rozhodl ve třetí třetině Bučněvič, na jehož trefu nedokázali domácí zareagovat. Blues dokráčeli k deváté výhře v řadě a upevnili si postavení v tabulce.

Na druhou divokou kartu ve Východní konferenci se v noci dokázali dostat hokejisté Rangers, kteří vyhráli na ledě San Jose přesvědčivě 6:1.

Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres

7:4 (2:1, 2:2, 3:1)

Branky a nahrávky

6. Mičkov (Konecny, Zamula), 6. Pelletier (Tippett, Poehling), 31. Mičkov (Konecny), 35. Cates (Foerster), 47. Tippett (Lycksell, Drysdale), 51. Foerster (Brink, Cates), 56. Poehling (Cates) – 11. Quinn (Peterka, McLeod), 22. Peterka (Quinn, Krebs), 29. Quinn (McLeod, Power), 56. Tuch (McLeod).

Statistika

Střely na bránu: 31 – 21 | Přesilová hra: 3/2 – 2/1 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Samuel Ersson (PHI) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,95 %, odchytal 60:00

Ukko-Pekka Luukkonen (BUF) – 25 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,13 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Jiří Kulich (BUF) – 0+0, -3 účast, 1 střela na bránu, 2 TM, čas na ledě 14:04



Tři hvězdy utkání

1. Matvej Mičkov (PHI) - 2+0

2. Tyson Foerster (PHI) - 1+1

3. Jack Quinn (BUF) - 2+1

Tampa Bay Lightning - New York Islanders

5:3 (3:0, 1:0, 1:3)

Branky a nahrávky

3. Kučerov (Hedman, Guentzel), 8. Perbix, 18. Point (McDonagh, Kučerov), 40. Point (Kučerov, Hagel), 60. Guentzel (Kučerov, Hedman) – 46. Pulock (Anders Lee, A. Boqvist), 48. Gatcomb, 49. DeAngelo (Cyplakov, Pelech).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 38 | Přesilová hra: 0/0 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 0



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonas Johansson (TBL) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 59:43

Ilja Sorokin (NYI) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 57:57



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:31



Tři hvězdy utkání

1. Nikita Kučerov (TBL) - 1+3

2. Brayden Point (TBL) - 2+0

3. Jake Guentzel (TBL) - 1+1

Colorado Avalanche - St. Louis Blues

1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky

13. MacKinnon (Toews) – 11. Z. Bolduc (R. Thomas, Sundqvist), 49. Bučněvič (R. Suter, R. Thomas).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/1 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Mackenzie Blackwood (COL) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 58:13

Jordan Binnington (STL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Martin Nečas (COL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 18:01

Radek Faksa (STL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12



Tři hvězdy utkání

1. Pavel Bučněvič (STL) - 1+0

2. Jordan Binnington (STL) - 28 zákroků

3. Nathan MacKinnon (COL) - 1+0

Minnesota Wild - New Jersey Devils

2:5 (1:2, 0:0, 1:3)

Branky a nahrávky

17. M. Foligno (Spurgeon, Nyquist), 46. Hartman (M. Foligno, Bogosian) – 1. Hischier (Bratt, Noesen), 6. Cotter (Dumoulin, Foote), 44. Hischier, 55. Hischier (L. Hughes, Bratt), 57. Tatar (Palát, Dowling).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/1 | Trestné minuty: 9 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Filip Gustavsson (MIN) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8 %, odchytal 60:00

Jacob Markström (NJD) – 22 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,7 %, odchytal 59:58



Česká a slovenská stopa

Ondřej Palát (NJD) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 13:38

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 15:03

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:15



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) - 3+0

2. Marcus Foligno (MIN) - 1+1

3. Jacob Markström (NJD) – 22 zákroků

Nashville Predators - Vegas Golden Knights

1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky

26. O'Reilly (Blankenburg, F. Forsberg) – 29. Eichel (Theodore, Stone), 47. R. Smith (Barbašev, Olofsson), 60. Howden (Eichel, Theodore).

Statistika

Střely na bránu: 24 – 29 | Přesilová hra: 1/1 – 1/1 | Trestné minuty: 2 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Justus Annunen (NSH) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:41

Adin Hill (VGK) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Reilly Smith (VGK) - 1+0

2. Adin Hill (VGK) - 23 zákroků

3. Ryan O'Reilly (NSH) - 1+0

Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets

3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky

8. Greig (Chabot, Pinto), 15. Batherson (Cozens, Zub), 30. Sanderson (Pinto, Greig) – 8. Jenner (Werenski, Mateychuk), 52. Marčenko (Werenski).

Statistika

Střely na bránu: 27 – 30 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (OTT) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00

Daniil Tarasov (CBJ) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:30



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Ridly Greig (OTT) - 1+1

2. Shane Pinto (OTT) - 0+2

3. Jake Sanderson (OTT) - 1+0

Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs

1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky

22. Laferriere (Danault) – 41. Matthews (McCabe), 53. Tavares (Matthews, Rielly), 59. Tavares (Marner).

Statistika

Střely na bránu: 36 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/4 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Darcy Kuemper (LAK) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 57:40

Anthony Stolarz (TOR) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

David Rittich (LAK) – 0 zákroků, 0 OG, úspěšnost 00,0 %, odchytal 00:00

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:12



Tři hvězdy utkání

1. John Tavares (TOR) - 2+0

2. Auston Matthews (TOR) - 1+1

3. Alex Laferriere (LAK) - 1+0

Detroit Red Wings - Boston Bruins

2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky a nahrávky

6. Kasper, 21. Raymond (Seider, Kane) – 23. M. Geekie (Pastrňák, Lohrei).

Statistika

Střely na bránu: 22 – 21 | Přesilová hra: 1/3 – 1/1 | Trestné minuty: 22 – 16



Kdo se postavil do brankoviště?

Cam Talbot (DET) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00

Jeremy Swayman (BOS) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 57:54



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 20:33

Pavel Zacha (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 19:41

Jakub Lauko (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 5, čas na ledě 09:11



Tři hvězdy utkání

1. Lucas Raymond (DET) - 1+0

2. Cam Talbot (DET) - 20 zákroků

3. Marco Kasper (DET) - 1+0

Edmonton Oilers - Calgary Flames

3:2pp. (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky

37. Arvidsson (Draisaitl, Nurse), 57. Draisaitl (Bouchard, Nurse), 63. Draisaitl (J. Skinner) – 5. Šarangovič (Kadri, Pachal), 48. Pachal (Kadri).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 28 | Přesilová hra: 0/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Calvin Pickard (EDM) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 62:25

Dustin Wolf (CGY) – 26 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,7 %, odchytal 62:25



Česká a slovenská stopa

Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:16

Martin Pospíšil (CGY) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:59



Tři hvězdy utkání

1. Leon Draisaitl (EDM) – 2+1

2. Brayden Pachal (CGY) – 1+1

3. Viktor Arvidsson (EDM) – 1+0

San Jose Sharks - New York Rangers

1:6 (0:2, 0:1, 1:3)

Branky a nahrávky

58. Lund (Graf, W. Smith) – 13. Panarin (Schneider, Vaakanainen), 14. Panarin (Borgen, Trocheck), 25. Fox (Othmann, Zibanejad), 44. Brodzinski (Fox, Vaakanainen), 46. Fox (J. Miller, K. Miller), 57. Trocheck (J. Miller).

Statistiky

Střely na bránu: 22 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (SJS) – 27 zákroků, 6 OG, úspěšnost 81,8 %, odchytal 60:00

Jonathan Quick (NYR) – 21 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,5 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Artěmij Panarin (NYR) - 2+0

2. Jonathan Quick (NYR) - 21 zákroků

3. Adam Fox (NYR) - 2+0

Seattle Kraken - Dallas Stars

1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

Branky a nahrávky

2. Tolvanen (McCann, Burakovsky) – 12. J. Robertson (Bourque, Steel), 19. Hintz (J. Robertson, Rantanen), 41. Marchment (Duchene, Granlund), 53. W. Johnston (Rantanen, Bichsel), 57. Rantanen (Hintz).

Statistika

Střely na bránu: 21 – 36 | Přesilová hra: 0/4 – 2/5 | Trestné minuty: 15 – 13



Kdo se postavil do brankoviště?

Joey Daccord (SEA) – 16 zákroků, 5 OG, úspěšnost 76,2 %, odchytal 59:31

Jake Oettinger (DAL) – 35 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,2 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti.



Tři hvězdy utkání

1. Jake Oettinger (DAL) - 35 zákroků

2. Jason Robertson (DAL) - 1+1

3. Mikko Rantanen (DAL) - 1+2

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+