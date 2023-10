Draftové fiasko, nebo rozdávání talentů? Ottawa se vzdává beků, od kterých si nejvíc slibovala

Měl být pro Senátory pokladem celého draftu. Na zisk Lassiho Thomsona využili svůj jediný výběr v první rundě, finského praváka si zamluvili jako celkovou devatenáctku. To se psal rok 2019 a v hlavním městě Kanady čekali od odchovance tamperského Ilvesu velké věci. O čtyři roky později Ottawa pouští Thomsona o dům dál. A to zcela bezplatně! Šanci mu dají Kačeři z Anaheimu. Co se přihodilo?

Vybrali si šest plejerů, všichni z nich už nastoupili za „áčko“.

Shane Pinto se dokonce zařadil mezi důležité členy základní sestavy.

Z tohoto pohledu byl draft roku 2019 pro Sens přívětivý. Ba dokonce úspěšný.

Jenže když to vezmete jinou optikou, může vám přijít ta samá volenka talentů jako ottawské fiasko. Vždyť ten, do kterého vkládal GM Pierre Dorion a spol. největší naděje, teď zadarmo odešel pryč.

Thomson se neprosadil a sám o poslední sezoně přiznal: „Nebyl to můj nejlepší ročník. Když strávíte celou dobu na farmě, nejde o nic, po čem toužíte.“

Proč se zaklesl o patro níž, než kam mířil?

Sešlo se vícero faktorů. Začněme u něj samotného. Jeho hra směrem dozadu je stále nepřesvědčivá, navíc umí zbytečně přijít o puk, udělat nešťastné rozhodnutí.

K naplnění svého potenciálu se v sezoně 2022/23 nepřiblížil, naopak.

Ottawa se kdysi právě do jeho příslibu zamilovala, viděla v něm dominantního zadáka moderního střihu s držením hole, co se vyvažuje zlatem. Jenže draftové reporty varovaly, že jde spíše o hráče pro druhé kolo.

Vzít Thomsona tak brzy byl jednoduše risk.

Sens úplně nelitují, protože dalším z faktorů, proč třiadvacetiletý seveřan zůstával na vedlejší koleji, byl přetlak v defenzivních řadách. I díky kometě jménem Jake Sanderson.

Připočtěte si Thomase Chabota, Arťoma Zuba, Jakoba Chychruna a Erika Brannströma (a také klauzuli Travise Hamonica) a je vám hned jasné, že pro Thomsona není místo.

Alespoň ne v roli, kde by mohl uplatnit své největší kvality. Jako brousek do třetího páru se jednoduše nehodí. A tak zkusí uspět v Kalifornii. U Ducks by mohl mít více prostoru, zároveň je stále ve věku, kdy beci zrají.

Musí ale zabrat. Druhá šance přišla, třetí se zpravidla nevyskytují.

Sluší se ovšem dodat, že Thomson je také obětí toho, že Ottawa nemá prakticky manévrovací prostor, co se týče odesílání hráčů, zejména obránců, o patro níž (kvůli Hamonicovi).

A tak může přijít i o další vysoko draftované plejery. Čerstvě se na waiver listu objevili Jacob Bernard-Docker (šestadvacítka v roce 2018, stejně jako Thomson první vybraný obránce Sens) a Jegor Sokolov (61. hráč draftu roku 2020).

Rozdávání talentů tak pokračuje.

