Draft zůstává na západě! NHL má o dalším místě konání jasno

Draft NHL se mění. Výběr mladíků bude decentralizovaný, což znamená, že se ho nebudou účastnit skauti týmů, generální manažeři a další vedoucí pracovníci, ale to neznamená, že se tato událost nebude konat. A liga má už údajně jasno, kde to bude.

Zástupci týmů se sice od nynějška budou zdržovat ve svých městech, ale hráči budou na draftu stále přítomni, stejně jako představitelé ligy, protože NHL se snaží zvýšit zábavnou hodnotu této události.

Namísto fyzické přítomnosti všech zástupců týmů v místě konání budou nyní týmy zůstávat ve svých domovských městech a účastnit se draftu na dálku. Osobně se akce zúčastní pouze nejlepší talenti a jejich rodiny.

Očekává se, že to usnadní proces draftování a minimalizuje logistické potíže spojené se shromážděním všech týmů na jednom místě. Mělo by to také pomoci zabránit tomu, aby se citlivé informace, na které upozorňovaly některé týmy, dostaly k uším konkurentů.

Událost tedy už nebude tak gigantická a honosná. Obří haly ustoupí decentnějšímu prostředí. Novinář David Pagnotta informoval, že Los Angeles Kings jsou ve hře o pořádání akce s místem konání v Peacock Theater, které je naproti Crypto.com Areně, jejich domovskému stánku.

Draft NHL se v minulosti konával v domovské aréně daného týmu. To platilo až do draftu v tomto roce, který se konal v hale Sphere v Las Vegas.

Pagnotta dodal, že šéf NHL Gary Bettman, zástupce komisaře NHL Bill Daly, ředitel pro obsah Steve Mayer a další vedoucí pracovníci ligy budou v příštích dnech v Los Angeles, aby se zástupci Kings doladili některé body týkající se draftu, než akci oficiálně podepíší.

Rozhodnutí ohledně předávání cen NHL, které se možná za rok nebude konat, zatím nepadlo.

„Bude to samozřejmě velmi odlišné,“ řekl další novinář Dennis Bernstein. „NHL potřebuje dotáhnout draft na velká místa a do měst, kde je hokej populární.“

Kings naposledy hostili draft v roce 2010 v tehdy pojmenované hale Staples Center, kdy si Edmonton Oilers vybral jako prvního hráče Taylora Halla.

