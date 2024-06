Draft? Ne, díky! Devils chtějí měnit svou volbu v TOP 10, chtějí gólmana

Pryč jsou doby, kdy New Jersey Devils kumulovali výběry v draftu a mladé hráče. Přeorientovali se na úspěch, a tak je desátá volba v letošním draftu tolik nevzrušuje. Dokonce jsou ochotni se jí zbavit.

„Pokud budeme mít pocit, že nám to pomůže teď a v dohledné budoucnosti, pak ano, takovým nabídkám naslouchám,“ řekl generální manažer New Jersey Tom Fitzgerald. „Zatím se k nám nic takového nedostalo, ale čím víc mluvím s týmy, říkám: ‚Poslyšte, jsem otevřený všemu, ale musí to být něco velkého.‘“

Devils mají v letošním draftu šest výběrů, včetně výběru číslo 10 a dvou výběrů ve třetím kole. Svůj výběr ve druhém kole draftu vyměnili jako součást balíčku pro San Jose, když získali útočníka Timo Meiera.

Jak tedy využít vysokou volbu v draftu? Fitzgerald má jasno v tom, že aby se jeho tým stal stálým účastníkem play off, potřebuje vylepšit brankářský post. Devils se v brankovišti trápili celou sezonu. Personálně, statisticky, prostě ve všem.

Od svého nástupu do funkce v červenci 2020 Fitzgerald viděl 12 různých brankářů, kteří odchytali alespoň jeden duel. Dva z nich (Vítek Vaněček, Mackenzie Blackwood) odehráli více než 80 zápasů a další dva (Nico Daws, Akira Schmid) jich dohromady odchytali alespoň 40. Nic moc.

„Brankáře hledáme a mluvím o tom s týmy, ale je tu jedno ‚ale‘, a to ‚ale‘ je, jak chceme náš tým stavět,“ řekl Fitzgerald. „Je toho hodně, co chceme pro tým udělat, ale ano, soustředíme se na to, abychom našli gólmana číslo jedna."

Není pochyb o tom, že Devils jsou v módu „win now“. To i přes to, že podesáté za posledních dvanáct sezon se jim nepodařilo kvalifikovat do play off.

„Tohle musí být ta sezona, kdy uděláme krok dopředu,“ ví dobře Fitzgerald. „Musí to tak být. Myslím, že uvidíte velmi motivovaný tým."

Fitzgerald si odškrtl první položku na svém seznamu úkolů pro léto, když najal Sheldona Keefea. „Sheldon vnese do týmu velký vítr, hodně změn, bude to něco jiného,“ liboval si Fitzgerald. „V každé z pěti sezon, kdy tam působil, dostal Toronto do play off."

Share on Google+