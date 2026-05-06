Draft 2026: Jedničkou draftu McKenna, Novotný vybrán Vancouverem

27. června 1:15Jan Šlapáček , Martin Voltr
Předpovědi se naplnily a jedničkou draftu se stal Gavin McKenna, kterého si vybralo Toronto Maple Leafs. Druhý na řadu přišel Ivar Stenberg, jenž bude oblékat dres San Jose Sharks. Útočníka Adama Novotného si z 24. místa vybral Vancouver
Gavin McKenna navázal na Bedarda, Celebriniho a Schaefera jako čtvrtá kanadská jednička draftu v řadě, po dvou letech navíc ovládl pořadí coby další hráč z univerzitní NCAA. Dva tři roky zpátky se ani neuvažovalo o možnosti, že by se McKenna letos jedničkou nestal, ovšem nakonec jeho vývoj nebyl až tak raketový, jak se původně čekalo.
Přidaly se i pochybnosti ohledně McKennova charakteru, související s jeho chováním na MS dvacítek po vyřazení od Česka nebo rvačkou v baru. Přesto ale jeho výkony na Penn State University přesvědčily Toronto, aby sáhlo do „domácích zdrojů“ namísto volby švédského forvarda Ivara Stenberga, jenž z druhé pozice připadl San Jose.
THIS IS AS GOOD AS IT GETS!!! ???? #NHLDraft
— NHL (@NHL) June 26, 2026
“Yukon” singer @justinbieber announces the Yukon’s very own Gavin McKenna as the first overall pick for the @MapleLeafs! pic.twitter.com/2ZklggLfXS
Pod křídly Mannyho Malhotry, hlavního trenéra Vancouveru, se bude rozvíjet jeho syn Caleb Malhotra, jehož si Canucks vytáhli z třetí pozice. Pak už se dostalo na prvního obránce, když domácí příznivci Buffala hlasitě přivítali v organizaci Daxona Rudolpha.
Historii lotyšského hokeje přepsal další zadák Alberts Šmits, jehož si na pátém místě zvolili New York Rangers. Doposud nejvýše vybraným Lotyšem byl Zemgus Girgensons, čtrnáctý na draftu 2012.
Na Švédy se v první polovině úvodního kola dostalo ještě třikrát; do elitní desítky se vešel osmý Viggo Björck (Winnipeg). Prvním finským hokejistou v pořadí byl čtrnáctý Oscar Hemming (Columbus), hned po něm se „částečně“ dočkalo i Rusko zásluhou Nikity Klepova (Anaheim), jenž vlastní i americký pas. Ducks na poslední chvíli získali 15. a 29. volbu od St. Louis výměnou za Masona McTavishe.
O něco později, než napovídaly prognózy, přišel na řadu první český zástupce. Podle očekávání jím byl útočník Adam Novotný, na něhož z 24. místa ukázal Vancouver. Nejmladší střelec v historii Tipsport extraligy se loni přesunul z Hradce Králové do kanadské OHL, kde dával na odiv své střelecké schopnosti a v Peterborough zazářil 34 brankami.
WELCOME TO VANCOUVER, ADAM! pic.twitter.com/KnxihTwXm1
— Vancouver Canucks (@Canucks) June 27, 2026
Naopak na šampionátu dvacítek skvělým způsobem přijal defenzivnější roli a organizacím NHL tím naznačil svou univerzálnost. V neposlední řadě zaujal i svými výsledky na testech v rámci NHL Scouting Combine. Fyzicky skvěle disponovaný forvard by tak měl být brzy připraven na definitivní návrat do seniorského hokeje.
Úvodní kolo draftu přineslo českou stopu popáté v řadě; loni v něm zazněla jména Radima Mrtky a Václava Nestrašila. Další krajané by měli Novotného následovat v kole druhém, kde se dávají šance obránci Jakubu Vaněčkovi či brankáři Tobiasi Trejbalovi.
Druhým až sedmým kolem bude draft pokračovat v sobotu od 17 hodin českého času.
1. Gavin McKenna (LK, Kanada) – Toronto Maple Leafs
2. Ivar Stenberg (LK, Švédsko) – San Jose Sharks
3. Caleb Malhotra (C, Kanada) - Vancouver Canucks
4. Daxon Rudolph (O, Kanada) - Buffalo Sabres
5. Alberts Smits (O, Lotyšsko) - New York Rangers
6. Carson Carels (O, Kanada) - Calgary Flames
7. Chase Reid (O, USA) - Seattle Kraken
8. Viggo Björck (C, Švédsko) - Winnipeg Jets
9. Keaton Verhoeff (O, Kanada) - San Jose Sharks
10. Wyatt Cullen (PK, USA) - Nashville Predators
11. Tynan Lawrence (C, Kanada) - St. Louis Blues
12. Alexander Command (C, Švédsko) - New Jersey Devils
13. Malte Gustafsson (O, Švédsko) - New York Islanders
14. Oscar Hemming (LK, Finsko) - Columbus Blue Jackets
15. Nikita Klepov (PK, USA) - Anaheim Ducks
16. Maddox Dagenais (C, Kanada) - St. Louis Blues
17. Ethan Belchetz (LK, Kanada) - Utah Mammoth
18. Oliver Suvanto (C, Finsko) – Washington Capitals
19. Elton Hermansson (PK, Švédsko) - Los Angeles Kings
20. Ilja Morozov (C, Rusko) - Buffalo Sabres
21. Ryan Lin (O, Kanada) - San Jose Sharks
22. Liam Ruck (PK, Kanada) - Pittsburgh Penguins
23. J.P. Hurlbert (LK, USA) - Detroit Red Wings
24. Adam Novotný (LK, Česko) - Vancouver Canucks
25. Jonas Lagerberg Hoen (PK, Švédsko) - Ottawa Senators
26. Gleb Pugačjov (PK, Rusko) - Montreal Canadiens
27. Maxim Sokolovskij (O, Rusko) - Philadelphia Flyers
28. Marcus Nordmark (LK, Švédsko) – Anaheim Ducks
29. Juho Piiparinen (O, Finsko) - Vegas Golden Knights
30. Jack Hextall (C, USA) - Calgary Flames
31. Tommy Bleyl (O, USA) - Nashville Predators
32. Jaxon Cover (LK, Kanada) - Ottawa Senators