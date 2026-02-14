Dozvuk NHL na olympiádě? Manažeři v lize prý ztrátu moci nenesli lehce

14. února 7:00David Zlomek
Zatímco se v italském Miláně naplno rozhořely bitvy o olympijské medaile, v zákulisí NHL doznívá pachuť, kterou si tamní generální manažeři ponesou ještě hodně dlouho. Ukazuje se totiž, že vedení klubů bylo během uplynulých týdnů postaveno do role statistů, kteří prakticky ztratili právo veta nad zdravotním stavem svých největších hvězd v momentě, kdy šlo o reprezentaci.
Podle čerstvého reportu insidera Elliotta Friedmana z podcastu 32 Thoughts panovala v kancelářích týmů NHL obrovská frustrace, kterou manažeři museli prostě „spolknout“. Jeden z nich Friedmanovi potvrdil, že klubům bylo shora jasně řečeno, že nemá cenu ani zkoušet zpochybňovat připravenost hráčů pro národní týmy. A to i v případech, kdy tito hráči těsně před olympijskou pauzou vynechávali zápasy kvůli zraněním.
Celý tenhle tlak má kořeny v posledním vyjednávání o kolektivní smlouvě (CBA). Pro hráče byl návrat na olympiádu absolutní prioritou číslo jedna a obětovali mu řadu ústupků. Liga jim v podstatě garantovala, že pokud nebudou mít nohu v sádře nebo nebudou čerstvě po operaci, kluby jim v cestě stát nesmí. Manažeři dostali vzkaz, že pokud do takového sporu půjdou, s největší pravděpodobností ho prohrají.
Zářným příkladem tohoto nového pořádku je Jack Hughes. Hvězda New Jersey vynechala poslední tři ligové zápasy kvůli zranění v dolní části těla a fanoušci Devils trnuli, zda o svou oporu na delší dobu nepřijdou. Hughes se ale v Miláně v dresu USA objevil hned v úvodním vítězném zápase proti Lotyšsku a vypadal v plné síle. Devils prostě museli v zájmu „vyšších dohod“ ustoupit stranou.
Trochu jiný, ale pro klub neméně frustrující příběh zažilo Buffalo s brankářem Ukko-Pekkou Luukkonenem. Ten sice nakonec kvůli zranění do Itálie neodletěl, ale způsob, jakým se o tom komunikovalo, byl pro Sabres přinejmenším zvláštní. Klub mlžil a vyhýbal se jasným diagnózám, zatímco finští zástupci skrze kanály NHL oznámili jeho konec na soupisce dříve než samotný zaměstnavatel z Buffala.
