Doženou Sens play off? Nepodstatné, sledujeme vývoj, říká jejich šéf

Dlouho to vypadalo, že půjde v Ottawě o další promarněnou sezonu. Tým kolem Bradyho Tkachuka se ale v lednu i únoru zvednul a zapsal působivé výsledky. V poslední době to ale taková sláva není, i proto volí generální manažer Senators opatrné výroky.

Když v létě přicházel do hlavního města Kanady brankář Cam Talbot, mladý střelec Alex DeBrincat nebo legenda Claude Giroux, čekalo se, že roky přestavby jsou u konce.

Nadšení, které se kolem Ottawy utvořilo, ale nenabilo reálných obrysů. I přes to jsou Senators podle Pierra Dorriona, generálního manažera Ottawy, přesně tam, kde být mají.

„Nehrajeme bezvýznamné zápasy,“ vypíchnul. „Nejlepší věcí pro náš tým je, když mladé jádro roste, což se přesně děje. Tím, že jsme blízko míst pro play off, hrajeme důležité zápasy, které jim pomáhají.“

Play off je ostatně zajímavé téma. Mnoho fanoušků totiž čekalo, že by se do něj Senators mohli dostat. „Nikdy jste ode mě neslyšeli, že bychom se tam měli dostat, protože jsem věděl, jak na tom jsme,“ dodal Dorrion. „Jestli se do play off dostaneme, bude to bonus. Nejdůležitější stále je, aby se naši mladí vyvíjeli."

Zatímco na přelomu minulých dvou měsíců se Senators opravdu dařilo, v poslední době je to spíše bída.

Pět proher z posledních šesti zápasů není takovým problémem, jako spíše výsledky samotné. Jen jednou se totiž během této série stalo, že by Sens inkasovali méně než pět branek, což je alarmující.

Odráží se to také na postavení v tabulce. Ottawa na poslední postupové místo, které momentálně drží Islanders, ztrácí osm bodů. K dobru sice má dva zápasy, ale s ohledem na to, kdo vše do play off chce (Penguins, Islanders, Capitals, Panthers či Sabres), je celkem nepravděpodobné, že se vyřazovacích boje budou týkat i Senators.

