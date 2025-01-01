Doufám, že rozhovory přijdou! Leafs zatím s veteránem o smlouvě nemluvili

6. září 13:00David Zlomek
Když Maple Leafs získali Scotta Laughtona na poslední uzávěrce přestupů z Philadelphie, byl to tah, který měl dodat hloubku a defenzivní jistotu. Cena nebyla malá, první kolo draftu 2027 a ruský talent Nikita Grebenkin. Laughton sice v závěru sezony nedonutil fanoušky k potlesku častými góly, ale trenéři si rychle všimli jeho práce bez puku. Na vhazování měl úspěšnost téměř 55 procent a potvrdil, že směrem dozadu je specialista.
Ofenzivně to bylo horší, jen dva góly a dvě asistence ve 20 zápasech základní části a další dva body v play off. „Rozhodně tam byla doba zvykání. Nebyl jsem na svém maximu a nejlepší hokej jsem začal hrát až ke konci roku,“ přiznal Laughton v podcastu Leafs Morning Take.
Pro muže, kterého Philadelphia draftovala v roce 2012 v prvním kole, nebylo loučení snadné. „Byl jsem ve spekulacích o výměně snad čtyři roky,“ pousmál se. „Tentokrát to ale bylo jiné. Šel jsem do šatny, měl jsem zrovna pauzu ve vířivce, a Travis Konecny mi řekl, že mě chce vidět Torts. Trenér mi pak na rovinu řekl, že to vypadá na trejd.“
Po rozhovoru s Tortorellou a generálním manažerem Danielem Brierem už jen čekal, jak to dopadne. „Bylo to emotivní, Flyers byli v podstatě celý můj život,“ řekl Laughton. „První, komu jsem zavolal, byla moje žena. A hned potom mi volalo TSN, že mě chtějí živě do vysílání. Najednou jsem byl na velké obrazovce, kluci v kabině se smáli a dávali mi to sežrat.“
Po letech ve Philadelphii se třicetijednaletý centr musel sžít s novým prostředím. „Trvalo mi to, ale postupně jsem se cítil líp a líp,“ popsal. „Tohle léto jsem věnoval detailům hry, které jsem v posledních letech možná trochu ztratil. Pomohla mi práce s trenéry v Torontu, i fakt, že jsme konečně doma. Máme malé dítě a být blíž rodině je skvělé.“
Právě tenhle pocit domova je pro něj zásadní. Není divu, že sám přiznal, že by se nebránil tomu, aby v Torontu zůstal i po skončení současné smlouvy. „Není to teď moje priorita, soustředím se na sezonu,“ řekl v rozhovoru pro The Hockey News. „Ale doufám, že ty rozhovory přijdou.“
Laughton vstupuje do posledního roku pětiletého kontraktu podepsaného ještě ve Philadelphii. Toronto mu letos platí jen polovinu platu díky retenci Flyers, ale příští rok to bude jiné. Pokud Laughton odehraje silnou sezonu, může se sám ocenit tak vysoko, že Leafs už si ho nebudou moci dovolit.
