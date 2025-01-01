Dotovaný restart pro Ingrama, sahá po něm Edmonton. Utahu zůstává v účetnictví

2. října 15:00Tomáš Zatloukal
U Mamutů musel Connor Ingram uhnout českému tandemu Karel Vejmelka, Vítek Vaněček. Po nevydařené sezoně, která vyvrcholila další účastí v asistenčním programu zastřešeném NHL a hráčskou asociací NHLPA, se s ním klub ze Salt Lake City rozhodl rozejít. Dal ho k dispozici bezplatně ostatním organizacím. Bez úspěchu. Pomohlo až krajní řešení – ponechání si části z Igramova platu. A tak se vousatý Američan stěhuje do Edmontonu.
Ingram čapat umí.
Je to rok, co vládl celé lize v počtu čistých kont (6).
Jenže pak zažil už několikátý výkonnostní sešup, ne kterém se patrně podepsalo jeho křehké psychické zdraví.
V srpnu každopádně dostal zelenou k návratu mezi tři tyče, mohl opustit asistenční program. U Mamutů budoucnost neměl, šanci mu nabídli Olejáři. S tím, že budou hradit jen necelých 60 procent jeho platu, tedy 1,15 milionu dolarů.
Zbylých 800 tisíc zadotuje původní zaměstnavatel borce, který si loni vysloužil Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji.
Co za něj poslal Edmonton na revanš? V tuto chvíli nic, výměna zní Ingram za budoucí vyrovnání.
Osmadvacetiletý brankář začne další kapitolu své kariéry na farmě, Oilers chtějí, aby se nejprve ukázal v kleci bakersfieldských Kondorů.
Když se osvědčí, jistě dostane možnost zatlačit na tandem, mnohdy kritizovaný, ve složení Stuart Skinner, Calvin Pickard.
Ingram má za sebou ročník, během kterého stihl jen 22 zápasů. Neválel, lapil jen 88,2 procent puků. Prohrál boj o post jedničky s Vejmelkou.
A začal ztrácet i v ještě podstatnější bitvě – o zdravou duši.
Momentálně by mu mělo být lépe.
Zůstaly mu sportovní ambice. Jistě by rád předvedl další skvostný restart své kariéry. Je jen rok od chvíle, kdy měl odčapáno za jedinou základní část 50 zápasů. Tehdy byly okamžiky, kdy se o něm mluvilo v souvislosti s Vezinou.
Věříte mu?
