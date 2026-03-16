Dotazům o budoucnosti se prostě nevyhne. Ovečkin ale naznačil, co bude dál

17. dubna 13:00David Zlomek
Alex Ovečkin se poprvé ve své bohaté kariéře ocitl v situaci, kdy před sebou nevidí jasný další krok. Po sezpně, která Washingtonu přinesla jen zklamání v podobě neúčasti v play-off, není nejlepší střelec hokejové historie připraven dát fanouškům definitivní odpověď na otázku, zda bude ve své misi pokračovat.
„Nevím,“ odvětil Ovečkin během čtvrtečního loučení se sezonou na dotaz ohledně časového plánu svého rozhodnutí. „Nebudu vám teď vykládat, jak se budu cítit za dva týdny. Počkejte čtrnáct dní, pak si v hlavě ujasním, jak to dál časově vidím.“ Navzdory nejasnostem o budoucnosti v dresu Capitals se však čtyřicetiletý kanonýr ostře ohradil proti myšlence, že by jeho kariéra v NHL měla být u konce.
„Jsem si víceméně jistý, že to nebyl můj poslední zápas. Doufám, že loučení proti Columbusu se nekonalo. Ale jak už jsem řekl, musím udělat rozhodnutí a uvidíme, na čem jako tým budeme,“ prohlásil Ovečkin s odhodláním muže, který letos v plné porci 82 zápasů nasázel 30 gólů.
Právě konkurenceschopnost týmu se zdá být hlavním jazýčkem na vahách. „Pokud se mám vrátit, tak v první řadě proto, abychom udělali play-off a rvali se o pohár,“ zdůraznil.
Ve hře jsou však i faktory mimo ledové kluziště. Rodina a zdraví hrají v jeho věku zásadní roli, i když on sám klade ambice týmu na první místo. „Manželka i děti chtějí, abych se vrátil. Milují tohle město, milují tým i všechny kluky v šatně,“ přiznal Ovečkin s tím, že jeho synové se už teď vyptávají, jestli ho příští rok uvidí znovu na ledě.
Fyzicky už je ale pro veterána s devítkou na začátku věku každá sezóna extrémně náročná. „Když je vám dvacet, je to normální věc. Ve čtyřiceti je to ale rok od roku těžší a těžší. Bude záležet jen na mně, jak se k vlastnímu tělu postavím a jak tvrdě budu v létě trénovat,“ dodal střelec, který jako první v dějinách pokořil metu 900 gólů. Přestože je ve hře i varianta s odchodem do Ruska, Ovečkin zdůraznil, že jakékoliv plány v zahraničí začne řešit až ve chvíli, kdy bude mít jasno o své budoucnosti v NHL.