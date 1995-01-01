Dostane Crosby zajímavého parťáka? Pens se dívají do Seattlu

25. července 13:00David Zlomek
Budoucnost Shanea Wrighta v organizaci Seattle Kraken spěje ke svému nevyhnutelnému konci. Bývalá čtyřka draftu prostřednictvím svého agenta oficiálně potvrdila, že s vedením klubu našla společnou řeč a v létě dojde k výměně. O služby talentovaného, byť zatím mírně tápajícího centra, projevili podle zámořských zdrojů obrovský zájem Pittsburgh Penguins.
Rozchod potvrdil přímo hráčův agent Kurt Overhardt, který novináři Elliotteu Friedmanovi prozradil, že se s generálním manažerem Jasonem Botterillem dohodli na hledání nového působiště, kde by mladý útočník dostal mnohem větší roli.
Podle novináře Joshe Yoheho z The Athletic je Pittsburgh v boji o dvaadvacetiletého Kanaďana velmi aktivní. Tučňáci totiž potřebují omladit klíčový post středního útočníka. Sidney Crosby a Jevgenij Malkin sice stále předvádějí skvělé výkony, ale čas zastavit nelze a klub v záloze s výjimkou osmnáctiletého Bena Kindela nedisponuje téměř žádnou elitní ofenzivní nadějí.
Celý možný přesun do Pensylvánie má navíc obrovský osobní přesah. Ve vedení Pittsburghu momentálně jako poradce působí Ron Francis, což je přesně ten muž, který Wrighta v roce 2022 z pozice generálního manažera Seattlu draftoval a o jehož kvalitách je zjevně dodnes přesvědčen.
Wrightova kariéra má zatím k plynulému vzestupu hvězdy poměrně daleko. Zatímco v sezoně 2024/25 ukázal solidní potenciál a nasbíral 44 bodů, v uplynulém ročníku přišel tvrdý náraz. V 74 zápasech zapsal jen 12 gólů a celkově 27 bodů, když se propadal sestavou a hrál až za Mattym Beniersem či Chandlerem Stephensonem.
Přesto je pro mnoho klubů lákavým zbožím. Vstupuje totiž do posledního roku svého nováčkovského kontraktu s platem pouhých 886 tisíc dolarů, takže si ho případný zájemce může na rok v klidu otestovat, než s ním bude muset podepsat novou víceletou smlouvu.