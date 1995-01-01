NHL.cz na Facebooku

NHL

Dostane Crosby zajímavého parťáka? Pens se dívají do Seattlu

25. července 13:00

David Zlomek

Budoucnost Shanea Wrighta v organizaci Seattle Kraken spěje ke svému nevyhnutelnému konci. Bývalá čtyřka draftu prostřednictvím svého agenta oficiálně potvrdila, že s vedením klubu našla společnou řeč a v létě dojde k výměně. O služby talentovaného, byť zatím mírně tápajícího centra, projevili podle zámořských zdrojů obrovský zájem Pittsburgh Penguins.

Rozchod potvrdil přímo hráčův agent Kurt Overhardt, který novináři Elliotteu Friedmanovi prozradil, že se s generálním manažerem Jasonem Botterillem dohodli na hledání nového působiště, kde by mladý útočník dostal mnohem větší roli.

Podle novináře Joshe Yoheho z The Athletic je Pittsburgh v boji o dvaadvacetiletého Kanaďana velmi aktivní. Tučňáci totiž potřebují omladit klíčový post středního útočníka. Sidney Crosby a Jevgenij Malkin sice stále předvádějí skvělé výkony, ale čas zastavit nelze a klub v záloze s výjimkou osmnáctiletého Bena Kindela nedisponuje téměř žádnou elitní ofenzivní nadějí.

Celý možný přesun do Pensylvánie má navíc obrovský osobní přesah. Ve vedení Pittsburghu momentálně jako poradce působí Ron Francis, což je přesně ten muž, který Wrighta v roce 2022 z pozice generálního manažera Seattlu draftoval a o jehož kvalitách je zjevně dodnes přesvědčen.

Wrightova kariéra má zatím k plynulému vzestupu hvězdy poměrně daleko. Zatímco v sezoně 2024/25 ukázal solidní potenciál a nasbíral 44 bodů, v uplynulém ročníku přišel tvrdý náraz. V 74 zápasech zapsal jen 12 gólů a celkově 27 bodů, když se propadal sestavou a hrál až za Mattym Beniersem či Chandlerem Stephensonem.

Přesto je pro mnoho klubů lákavým zbožím. Vstupuje totiž do posledního roku svého nováčkovského kontraktu s platem pouhých 886 tisíc dolarů, takže si ho případný zájemce může na rok v klidu otestovat, než s ním bude muset podepsat novou víceletou smlouvu.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Ovečkinův postrach s japonským jménem. Florida podepsala brankářskou posilu

26. července 16:45

Boston hledá dvojku! Favorit je daný, ze zálohy ale nenápadně útočí i český fantom

26. července 13:00

Přijde velká posila? Senators po odchodu Tkachuka vyhlíží střelce

26. července 11:00

Rozchod na spadnutí? Columbus finalizuje výměnu kanonýra

26. července 9:00

nhl.cz doporučuje

Když do byznysu vstoupí ego: 28 mega pro Fjodorova, 18 pro Carlssona

7. července 13:36

Tetovaný Gavin McKenna: Kanadská divočina na paži i v srdci

5. července 8:00

Trh volných hráčů NHL 2026

1. července 16:00

Kanada nerada kouše další nezdar na mistrovství světa

2. června 15:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.