Dostál se zapsal do historie Ducks! New Jersey uspělo na ledě Washingtonu

Jednou z hvězd uplynulé noci je rozhodně brankář Lukáš Dostál, který si proti Torontu připsal pětapadesát úspěšných zákroků a nebyl daleko od toho, aby udržel čisté konto.

WASHINGTON CAPITALS - NEW JERSEY DEVILS

3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Kapitán Hischier hvězdou utkání

Nico Hischier si na ledě Washingtonu připsal tři kanadské body a byl jedním z hlavních důvodů, proč to Devils nakonec dotáhli k vítězství. Kapitán New Jersey se trefil dvakrát v prvních deseti minutách utkání. Klíčový gól vstřelil ve 40. minutě Michael McLeod, který poslal New Jersey do vedení 4:3.

Branky a nahrávky

19. McMichael (Sandin, Mantha), 32. Kuzněcov (Ovečkin, Fehérváry), 39. Carlson (Kuzněcov, Ovečkin) – 4. Hischier (C. Miller, Daws), 10. Hischier (L. Hughes, J. Hughes), 29. Mercer (Haula, Hischier), 40. M. McLeod (Holtz), 48. Mercer (Haula, Bastian), 56. M. McLeod (Holtz, Lazar).

Statistika

Střely na bránu: 26 – 28 | Přesilová hra: 2/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Hunter Shepard (WSH) – 22 zákroků, 6 OG, úspěšnost 78,6 %, odchytal 59:56

Nico Daws (NJD) – 23 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,5 %, odchytal 59:21



Česká a slovenská stopa

Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:21

Šimon Nemec (NJD) – 0+0, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:23



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) - 2+1

2. Dawson Mercer (NJD) - 2+0

3. Jevgenij Kuzněcov (WSH) - 1+1

ANAHEIM DUCKS - TORONTO MAPLE LEAFS

1:2pp. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Dostál chytal historický duel

Lukáš Dostál si v noci připsal proti Torontu pětapadesát zákroků, čímž přepsal historické statistiky Anaheimu. Doposud nejvíc zásahů měl Gibson, jenž proti Penguins v únoru minulého roku zasahoval třiapadesátkrát.

Toronto se i přes výraznou převahu dlouho nemohlo prosadit. Všechno změnil až v 55. minutě John Tavares, na kterého v prodloužení navázal Auston Matthews. Ten skóroval ze své třinácté střely v zápase a připsal si třicátý gól v ročníku.

Branky a nahrávky

32. Vatrano (McTavish, Drysdale) – 55. Tavares (Rielly, W. Nylander), 63. Matthews (Marner, Rielly).

Statistika

Střely na bránu: 28 – 57 | Přesilová hra: 0/2 – 1/5 | Trestné minuty: 24 – 29



Kdo se postavil do brankoviště?

Lukáš Dostál (ANA) – 55 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,5 %, odchytal 62:12

Martin Jones (TOR) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:30



Česká a slovenská stopa

Lukáš Dostál (ANA) – 55 zákroků, 2 OG, úspěšnost 96,5 %, odchytal 62:12

David Kämpf (TOR) - 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:17



Tři hvězdy utkání

1. Lukáš Dostál (ANA) - 55 zákroků

2. Auston Matthews (TOR) - 1+0

3. Jamie Drysdale (ANA) - 0+1

