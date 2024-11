Dostal pukem do krku a mazal do nemocnice. St. Louis se bálo o Hollowaye

Útočník St. Louis Blues Dylan Holloway musel opustit duel proti Tampě Bay, a to rovnou na nosítkách poté, co byl zasažen pukem do oblasti krku v závěru první třetiny. Střídání sice dohrál, ale pak šlo vidět, že to dál nepůjde. Když byla pak hra přerušena, začali spoluhráči volat a gestikulovat o pomoc.

Zdravotnické týmy obou týmů se o Hollowaye staraly několik minut, než ho záchranáři odvezli na nosítkách ze střídačky.

„Zrovna jsem seděl vedle něj a viděl jsem, že se něco děje,“ řekl útočník Blues Alexej Toropčenko. „Řekl jsem to našemu trenérovi. On ví, co dělá. Moc jsem nechápal, co se děje. Přišli doktoři, snad je všechno v pořádku. Ale dělali jsme si starosti, všichni.

Když Hollowaye odváželi, zvedl ruku na znamení, že je při vědomí a v rámci možností v pohodě. Blues později oznámili, že Holloway je stabilizovaný a byl převezen do nemocnice na další pozorování.

„Když jste v práci a zavolají vám, že je někdo z vaší rodiny v nemocnici, spěcháte tam,“ řekl trenér Blues Drew Bannister. „Holly je člen rodiny. Bylo to těžké. Myslím, že jsme jako tým ukázali velkou houževnatost a způsob, jak se přes to psychicky dokázat přenést, protože nejjednodušší by bylo přemýšlet jen nad tím. Ale byli jsme schopni získat aktuální informace a trochu se uklidnit a znovu se soustředit.“

„Je to těžké,“ řekl kapitán Blues Brayden Schenn. „Je to váš spoluhráč. Pak jsme dostali zprávu, že bude v pořádku. A pak se musíte trochu vzpamatovat a jít zase hrát hokej. Taková je bohužel realita tohoto sportu a chvíli nám trvalo, než jsme se z toho dostali.“

St. Louis pak vstřelilo tři góly poté, co na začátku druhé třetiny prohrávalo 0:1, a porazilo Tampu Bay 3:2.

