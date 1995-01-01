Dostál pomohl Anaheimu k výhře nad Detroitem, Colorado zvládlo těžký duel ve Vegas

1. listopadu 6:29Jan Šlapáček
Další hrací den je minulostí. Tentokrát se hrálo ve třech arénách a pouze v jedné se radoval domácí tým, a to když Anaheim dokázal vyzrát na Detroit. Body z venkovních kluzišť si odnáší hokejisté Colorada a Islanders.
Jeden zápas z celého programu se odehrál již v pátek večer. Golden Knights přivítali Colorado a do zápasu nevstoupili ideálně, protože hned v první minutě se dokázal střelecky prosadit Martin Nečas. Český útočník byl nakonec vyhlášen první hvězdou utkání, protože k oné trefě přidal ještě dvě asistence a pomohl svému týmu k vítězství 4:2.
Neúspěšný domácí zápas za sebou má i Washington. Tým z hlavního města USA nezačal vůbec špatně a ve druhé třetině se i dostal do vedení, to ale bylo ze strany Capitals všechno. Islanders se postupně vrátili do zápasu ve třetí třetině rozhodli o svém vítězství.
Velice pohledný duel se na konci hracího dne odehrál v Anaheimu. Ducks i Red Wings si vypracovali spoustu zajímavých šancí, domácí ale byli v zakončování důslednější a vyhráli 5:2. Důležitou roli hrál i Lukáš Dostál, který si připsal hned sedmadvacet úspěšných zákroků a přechytal svého bývalého parťáka Johna Gibsona.
Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche
2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Branky a nahrávky
43. Hertl (Theodore, Marner), 53. Marner (Hertl, Hutton) – 1. Nečas (Makar, D. Toews), 25. Nelson (Drury), 51. Burns (Nečas), 59. Makar (Nečas, MacKinnon).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 26 | Přesilová hra: 1/6 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Carl Lindbom (VGK) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 59:39
Scott Wedgewood (COL) – 21 zákroků, 2 OG, úspěšnost 91,3 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 1+1, -1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:07
Martin Nečas (COL) – 1+2, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:57
Tři hvězdy utkání
1. Martin Nečas (COL) – 1+2
2. Brent Burns (COL) – 1+0
3. Tomáš Hertl (VGK) – 1+1
Washington Capitals - New York Islanders
1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
25. Wilson (Chychrun, M. Roy) – 35. Pageau (Holmström), 45. Horvat (Heineman, Pulock), 59. Barzal (Pelech).
Statistika
Střely na bránu: 23 – 23 | Přesilová hra: 0/4 – 0/5 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:32
Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 20:27
Tři hvězdy utkání
1. Bo Horvat (NYI) – 1+0
2. Ilja Sorokin (NYI) – 22 zákroků
3. Tom Wilson (WSH) – 1+0
Anaheim Ducks - Detroit Red Wings
5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky
5. Terry (Helleson, Leo Carlsson), 13. Leo Carlsson (Terry, Trouba), 27. McTavish (Zellweger, C. Gauthier), 41. Kreider (C. Gauthier, Leo Carlsson), 58. Terry (Leo Carlsson) – 9. Raymond (Larkin, DeBrincat), 36. DeBrincat (Raymond, Seider).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 29 | Přesilová hra: 1/5 – 1/7 | Trestné minuty: 16 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50
John Gibson (DET) – 27 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,1 %, odchytal 59:45
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 59:50
Tři hvězdy utkání
1. Troy Terry (ANA) – 2+1
2. Leo Carlsson (ANA) – 1+3
3. Jacob Trouba (ANA) – 0+1
