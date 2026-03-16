Dostál mezi hokejovými gentlemany! Český brankář v nominaci na King Clancy Trophy

11. dubna 14:00David Zlomek
Vedení NHL v pátek oficiálně odtajnilo seznam 32 jmen, která se letos poperou o King Clancy Memorial Trophy. Tato cena má v hierarchii ligových ocenění specifické postavení, nedostanete ji za nejvíce gólů ani za nejvíce vychytaných nul, ale za to, jaký odkaz zanecháváte v komunitě a jak dokážete své postavení využít k pomoci druhým.
Každý tým nominoval jednoho hráče, který podle nich nejlépe ztělesňuje vůdčí schopnosti a humanitární přínos, a vítěz, kterého vybere komise v čele s Garym Bettmanem a bývalými držiteli ceny, získá pro svou charitu dar ve výši 25 tisíc dolarů.
Mezi nominovanými nechybí ani česká stopa v podobě Lukáše Dostála. Brankář Anaheimu, který si v pětadvaceti letech buduje v Kalifornii silnou pozici, je důkazem, že i mladší generace hráčů bere společenskou odpovědnost vážně. Dostál napnul síly především směrem k podpoře dětí z finančně znevýhodněného prostředí a dlouhodobě spolupracuje se spolkem Saves Help.
Konkurence je však letos nesmírně nabitá a tradice King Clancy Trophy často přeje spíše zkušeným veteránům s dlouholetou historií v jednom městě. Obhajovat loňské prvenství by chtěl Aleksander Barkov, ale v nominaci figurují i legendy, které mají za sebou desítky charitativních projektů.
Anaheim: Lukáš Dostál
Boston: Jordan Harris
Buffalo: Alex Tuch
Calgary: Jonathan Huberdeau
Carolina: Jaccob Slavin
Chicago: Alex Vlasic
Colorado: Sam Malinski
Columbus: Boone Jenner
Dallas: Jake Oettinger
Detroit: Dylan Larkin
Edmonton: Ryan Nugent-Hopkins
Florida: Sam Bennett
Los Angeles: Kevin Fiala
Minnesota: Marcus Foligno
Montreal: Nick Suzuki
Nashville: Ryan O'Reilly
New Jersey: Jack Hughes
New York Islanders: Kyle Palmieri
New York Rangers: Adam Fox
Ottawa: Linus Ullmark
Philadelphia: Garnet Hathaway
Pittsburgh: Bryan Rust
San Jose: Alexander Wennberg
Seattle: Joey Daccord
St. Louis: Colton Parayko
Tampa Bay: Ryan McDonagh
Toronto: John Tavares
Utah: Alexander Kerfoot
Vancouver: Brock Boeser
Vegas: Jack Eichel
Washington: Alex Ovechkin
Winnipeg: Gabriel Vilardi