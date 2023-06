Došla trpělivost! Vyplacen bude Duchene nebo Wheeler

Před otevřením trhu s volnými hráči se aktivita týmů pořádně rozjíždí. Jako první přišli na ránu hráči, se kterými kluby ztratily trpělivost. Hned čtveřice klubů následuje Vancouver v cestě Olivera Ekmana-Larssona. Tedy cestu vyplacení ze smlouvy.

Mnozí fanoušci si říkali, jaké plány asi má Steve Yzerman s nově získaným Kailerem Yamamotem. Odpověď přišla hned druhý den.

Čtyřiadvacetiletému hráči zbýval jeden rok do konce smlouvy za 3,1 milionu dolarů. Za Red Wings si ale v další sezoně nezahraje. Ti se rozhodli platit 533 334 dolarů během dvou let, aby Yamamota vykoupili.

V minulé sezóně, kdy se mu v ofenzivně nadaném týmu Oilers nedařilo prosadit, zaznamenal v 58 zápasech 10 gólů a 25 bodů.

Dalším borcem, kterého potkal nemilý osud, je Mike Reilly. Vyplacením se Bostonu uvolní 2,66 milionu dolarů pro další sezonu, v ročníku 2024/25 pak Bruins ponesou pokutu 1,33 milionu dolarů.

Reilly byl kdysi skvělou odpovědí na pozici obránce do třetího páru, ale chyby se kupily a jeho přesunutí na farmu do Providence na téměř celou sezonu bylo všeříkající.

Na řadu přišla také dvě velká jména. Zatímco o Blakea Wheelera, bývalého kapitána Winnipegu, se to tak nějak čekalo, vyplacení Matta Duchenea z Nashvillu bylo překvapivé.

„Chci poděkovat všem ve Winnipegu za všechnu lásku a podporu v uplynulých 12 letech,“ uvedl Wheeler v prohlášení. „Bylo mi ctí a výsadou být hráčem Winnipegu Jets a reprezentovat toto město a organizaci. Moje rodina a já nemůžeme všem ve městě a provincii dostatečně poděkovat za vše, co jste pro nás udělali. Winnipeg bude pro mě, mou ženu Sam a naše děti vždycky domovem.“

Wheelerovi zbývá rok do konce pětileté smlouvy na 41,25 milionu dolarů (8,25 milionu ročně). Jeho vykoupení bude trvat dvě sezóny a Jets v obou těchto letech budou platit 2,75 milionu dolarů.

Jinými slovy, tento krok ušetří Jets 5,5 milionu dolarů pod stropem pro příští sezonu.

Mattu Ducheneovi zbývaly tři roky do konce smlouvy. Podle CapFriendly měl Duchene během tří následujících let dostávat základní plat 14 milionů dolarů a dalších 6 milionů dolarů na bonusech. Ducheneovo vyplacení bude trvat šest let.

