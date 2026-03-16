Dorovná McDavid Gretzkyho? Rozhodnou kumpáni i rivalové, v cestě stojí teenager

29. dubna 16:00

Tomáš Zatloukal

Teprve v červnu oslaví dvacetiny, přesto patří už k těm nejrespektovanějším hokejistům v NHL. Macklin Celebrini, náctiletý fenomén ve službách Žraloků ze San Jose, figuruje mezi finalisty na Ted Lindsay Award. Soupeři? Těžké váhy - dvojnásobný držitel této ceny, o jejímž osudu rozhodují sami plejeři, Nikita Kučerov. A majitel čtyř miniatur Connor McDavid, který může vyrovnat historické maximum. A když se řekne NHL a rekord, obvykle ho drží Wayne Gretzky. Platí to i tentokrát.

Říkáte si, že by Celebrini mohl být vůbec nejmladším vítězem Lindsayho trofeje?
Chyba lávky, i kdyby předčil v hlasování ruského mazáka a také svého parťáka z olympijského výběru Kanady, stále by tu byl zápis z roku 2007. Moment, který zpečetil nové pořádky NHL, nadvládu nad soutěží tehdy převzal Sidney Crosby.

Když získal ocenění pro toho nejznamenitějšího hráče ligy získal, bylo mu 19 let a 310 dní. Celebrini by byl cca. o měsíc starší.

Má za sebou každopádně mimořádnou sezonu, poprvé překonal stobodovou metu, byl jednoznačně nejužitečnějším borcem Sharks. A málem San Jose dotáhl k senzačnímu postupu do play-off, zase tolik nechybělo...

I přes neúspěšné snažení figuruje mezi finalisty například místo Nathana MacKinnona, třetího nejproduktivnějšího muže základní části... Ten si možná nominaci prohlédl s obdobně kyselým pohledem, jakým počastoval na olympiádě plyšáka od Petra Břízy...

Ale nadsázka stranou, na řadě jsou dva favorité.

Obhájce triumfu Kučerov.

Bodovým průměrem nejlepší pravidelně hrající hokejista NHL. Největší přízeň spoluhráčů i protivníků získal loni i v roce 2019, těší se napříč NHL respektu za svůj kumšt a přínos pro Blesky z Tampy, byť rozhodně ne automatické popularitě.

Je známý provokacemi i teatrálností, souboje s ním umí dost bolet. A hlasovat o Ted Lindsay Award novináři, má výchozí pozici ještě těžší... jeho občasné přešlapy vůči nim jsou dobře zdokumentovány.

To McDavid se zpravidla chová k médiím jako extraklasa. O to samozřejmě v souvislosti se zmiňovanou poctou nejde, nicméně velebený je také hráči ze všech koutů NHL.

Za báječné bruslení. Geniální nahrávky. Skvělé kličky. Prudkou střelu.... Vše umí na takové úrovni, že se o něm mnohdy mluví jako o tom úplně nejlepším v branži.

Přidá po zisku 138 bodů, které mu zajistili šestý primát v tabulce produktivity, pátou Lindsayho sošku? Smrt a placení daní je přece jen stále jistější, ale ta pravděpodobnost, že dorovná historické maximum stanovené Gretzkym, je tuze vysoká.

