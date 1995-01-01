Dopingový trest pro Caleba Jonese. Mladší z bratrů bude pykat 20 utkání

8. února 11:46Jakub Ťoupek
NHL otřásl další dopingový skandál. Tentokrát byl při porušení antidopingových pravidel přistižen Caleb Jones, mladší bratr Setha Jonese, vítěze Stanley Cupu. Osmadvacetiletý bek působící v Pittsburghu odehrál v aktuálním ročníku kvůli zranění pouze 7 utkání, po odpykání trestu bude moci přidat dalších 7.
Sám hráč se otevřeně vyjádřil ke své dvacetizápasové suspendaci, během které nebude pobírat plat.
„V době testu jsem podstupoval exozomální terapii kvůli dokumentovanému zranění u externího poskytovatele. Domnívám se, že můj pozitivní test souvisel s kontaminovanou látkou spojenou s touto léčbou,“ uvedl Jones ve svém prohlášení.
„Ačkoli jsem zakázanou látku neužil úmyslně ani za účelem zvýšení výkonu, chápu, že hráči jsou zodpovědní za vše, co se dostane do jejich těla, a přijímám disciplinární opatření uložená programem. Je mi líto, že jsem zklamal své spoluhráče, organizaci Penguins a naše fanoušky.“
K incidentu se samozřejmě musela vyjádřit také organizace, která mu v létě nabídnula dvouletou smlouvu s roční hodnotou 900 tisíc dolarů.
„Během celého procesu Caleb otevřeně komunikoval s organizací o tom, jak podle něj došlo k pozitivnímu testu,“ uvedl v prohlášení generální manažer Penguins Kyle Dubas. „Caleb přebírá plnou odpovědnost za své činy, i když si v té době nebyl vědom, že to, co konzumoval, byla zakázaná látka.“
Během této sezóny odehrál americký obránce vinou zranění Jones pouhých 7 zápasů. K Tučňákům přišel před sezónou z Los Angeles, starty v nejlepší hokejové lize zapsal i v dresu Colorada, Edmontonu a Chicaga. Celkově pak naskočil do 255 zápasů, během kterých zapsal 56 bodů.
Použití zakázaných látek není v NHL ojedinělou záležitostí. Stejný dvacetizápasový trest dostal před rokem také Aaron Ekblad, který musel vynechat celý měsíc. Po návratu na ledovou plochu s týmem ovládl Stanley Cup a zasloužil se o floridský double.
Zda potká Jonese stejný osud je ve hvězdách. Pittsburgh je ale prozatím na pozici zaručující play-off, americký bek však odehrál poslední zápas na konci října.
