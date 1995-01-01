NHL.cz na Facebooku

NHL

Dopingový trest pro Caleba Jonese. Mladší z bratrů bude pykat 20 utkání

8. února 11:46

Jakub Ťoupek

NHL otřásl další dopingový skandál. Tentokrát byl při porušení antidopingových pravidel přistižen Caleb Jones, mladší bratr Setha Jonese, vítěze Stanley Cupu. Osmadvacetiletý bek působící v Pittsburghu odehrál v aktuálním ročníku kvůli zranění pouze 7 utkání, po odpykání trestu bude moci přidat dalších 7.

Sám hráč se otevřeně vyjádřil ke své dvacetizápasové suspendaci, během které nebude pobírat plat.

„V době testu jsem podstupoval exozomální terapii kvůli dokumentovanému zranění u externího poskytovatele. Domnívám se, že můj pozitivní test souvisel s kontaminovanou látkou spojenou s touto léčbou,“ uvedl Jones ve svém prohlášení. 

„Ačkoli jsem zakázanou látku neužil úmyslně ani za účelem zvýšení výkonu, chápu, že hráči jsou zodpovědní za vše, co se dostane do jejich těla, a přijímám disciplinární opatření uložená programem. Je mi líto, že jsem zklamal své spoluhráče, organizaci Penguins a naše fanoušky.“

K incidentu se samozřejmě musela vyjádřit také organizace, která mu v létě nabídnula dvouletou smlouvu s roční hodnotou 900 tisíc dolarů. 

„Během celého procesu Caleb otevřeně komunikoval s organizací o tom, jak podle něj došlo k pozitivnímu testu,“ uvedl v prohlášení generální manažer Penguins Kyle Dubas. „Caleb přebírá plnou odpovědnost za své činy, i když si v té době nebyl vědom, že to, co konzumoval, byla zakázaná látka.“

Během této sezóny odehrál americký obránce vinou zranění Jones pouhých 7 zápasů. K Tučňákům přišel před sezónou z Los Angeles, starty v nejlepší hokejové lize zapsal i v dresu Colorada, Edmontonu a Chicaga. Celkově pak naskočil do 255 zápasů, během kterých zapsal 56 bodů.

Použití zakázaných látek není v NHL ojedinělou záležitostí. Stejný dvacetizápasový trest dostal před rokem také Aaron Ekblad, který musel vynechat celý měsíc. Po návratu na ledovou plochu s týmem ovládl Stanley Cup a zasloužil se o floridský double.

Zda potká Jonese stejný osud je ve hvězdách. Pittsburgh je ale prozatím na pozici zaručující play-off, americký bek však odehrál poslední zápas na konci října.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Budou Ostrované po olympiádě nakupovat? Darche nemá dost

8. února 18:00

Přidá se do Triple Gold Clubu první gólman? Tři následovníky mohou mít i Jágr se Šlégrem

8. února 16:15

Montreal pokukuje po centrovi. Údajně má zájem o O’Reillyho!

8. února 1:56

Panteři na dně: 8 bodů od play-off, skóre -17, 30% šance na postup. Odvrátit fiasko bude výzva

7. února 17:43

nhl.cz doporučuje

Zase ten Kučerov! Rus stahuje MacKinnona s McDavidem a dere se na čelo produktivity

4. února 11:30

Vítej zpět, Lukáši! Dostál si skvostným výkonem vychutnal Nečase a spol.

22. ledna 9:30

Nagano 1998: Den, kdy Kanada odepsala svého Mesiáše

18. ledna 18:15

Na výměně Paláta s Hamiltonem makám každý den, hlásí GM Devils

15. ledna 9:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.